Пт, 20.12.2019

Венский пирог с вишней: рецепт от Юлии Высоцкой

Пирог с вишней. Фото иллюстративное.

ФОТО: Shutterstock

Венский пирог с вишней по рецепту Юлии Высоцкой – очень вкусный, мягкий и пышный. Его можно готовить как со свежими, так и замороженными ягодами. Главное, предварительно очистить их от косточек, пишет Сегодня.

Венский пирог с вишней

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

925 ккал на порцию

Ингредиенты:

  • Вишня — 400 г
  • Пшеничная мука — 200 г
  • Сливочное масло — 190 г
  • Мелкий сахар или сахарная пудра — 140 г
  • Яйца куриные — 4 шт.
  • Нарезанный хлопьями миндаль — 50 г
  • Сахарная пудра — 50 г
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Ванильный экстракт — 1/4 ч. л.
  • Соль морская — 1 щепотка

Способ приготовления:

  1. Духовку предварительно разогреть до 180 °С.
  2. Замороженную вишню разморозить.
  3. Муку просеять.
  4. Взбить 180 г предварительно размягченного сливочного масла с сахаром до состояния легкого крема.
  5. Продолжая взбивать, по одному ввести яйца, затем половину муки, щепотку соли, разрыхлитель и ванильный экстракт. Добавить оставшуюся муку.
  6. Форму для выпечки смазать оставшимся сливочным маслом, выложить тесто, а сверху разместить как можно больше вишни.
  7. Присыпать пирог резаным миндалем и выпекать в разогретой духовке 30–35 минут. Проверить готовность, проткнув спичкой, — она должна остаться сухой.

Как подавать вишневый пирог

Готовый пирог посыпать сахарной пудрой. Можно дополнить десерт ложкой взбитых сливок.

НАВЕРХ