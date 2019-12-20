Венский пирог с вишней: рецепт от Юлии Высоцкой

Венский пирог с вишней по рецепту Юлии Высоцкой – очень вкусный, мягкий и пышный. Его можно готовить как со свежими, так и замороженными ягодами. Главное, предварительно очистить их от косточек, пишет Сегодня.
Венский пирог с вишней
Время приготовления:
1 час
Калорийность:
925 ккал на порцию
Ингредиенты:
- Вишня — 400 г
- Пшеничная мука — 200 г
- Сливочное масло — 190 г
- Мелкий сахар или сахарная пудра — 140 г
- Яйца куриные — 4 шт.
- Нарезанный хлопьями миндаль — 50 г
- Сахарная пудра — 50 г
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Ванильный экстракт — 1/4 ч. л.
- Соль морская — 1 щепотка
Способ приготовления:
- Духовку предварительно разогреть до 180 °С.
- Замороженную вишню разморозить.
- Муку просеять.
- Взбить 180 г предварительно размягченного сливочного масла с сахаром до состояния легкого крема.
- Продолжая взбивать, по одному ввести яйца, затем половину муки, щепотку соли, разрыхлитель и ванильный экстракт. Добавить оставшуюся муку.
- Форму для выпечки смазать оставшимся сливочным маслом, выложить тесто, а сверху разместить как можно больше вишни.
- Присыпать пирог резаным миндалем и выпекать в разогретой духовке 30–35 минут. Проверить готовность, проткнув спичкой, — она должна остаться сухой.
Как подавать вишневый пирог
Готовый пирог посыпать сахарной пудрой. Можно дополнить десерт ложкой взбитых сливок.