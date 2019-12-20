Какие обычные вещи имеют ограниченный срок годности: семь примеров, о которых вы не догадывались

Качественная одежда служит дольше и лучше выглядит. Спорить с этим бессмысленно. Вот только и она обладает определенным сроком годности. А также все вещи, которыми мы пользуемся.

Тапочки

Как часто менять тапочки? Не позже, чем через 6 месяцев. В тапочках нога потеет. Избыточная влажность — причина появления грибка. От него страдают прежде всего ногти.

Кроссовки

Спортивные врачи советуют менять кроссовки не реже, чем раз в год. При ношении структура подошвы разрушается. Это оказывает дополнительную нагрузку на коленные суставы. Бегать в старых кроссовках запрещено.

Бюстгальтер

Этот вид нижнего белья требует замены не реже, чем раз в 2 года. От стирки и частого ношения структура ткани разрушается. Итог — плохой внешний вид.

Срок годности обычных вещей: предметы быта

Теперь разберемся с некоторыми предметами быта, которые также имеют ограниченное время использования. Каков итоговый срок годности этих обычных вещей? Каждый пример индивидуален. Поэтому обо всех из них поговорим подробнее.

Полотенце

Как долго использовать полотенце? Дерматологи советуют менять его не реже, чем раз в 3 года. Со временем ткань теряет свои впитывающие способности. На поверхности скапливаются бактерии и микроорганизмы, что может привести к кожным заболеваниям.

Губка

Губку для чистки посуды следует менять на новую не позже, чем через 2 недели использования. Причина — грибок. Споры остаются на тарелке и попадают с едой в организм человека. Расстройство кишечника неизбежно.

Расческа

При частом использовании одной и той же расчески можно заработать разные проблемы кожи головы. Вплоть до перхоти. Поэтому тщательно промывать гребень нужно как минимум раз в неделю. Меняют предмет раз в год.

Репеллент

Насекомые — неприятное соседство. Для борьбы с ними используют специальные химические репелленты. Вещества имеют неприятный для насекомых запах и отпугивают их. Вот только со временем эффективность их действия снижается. Репеллент двухгодичной давности примерять нельзя.

Итоги