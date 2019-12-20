Что делать, если у вас сползают колготки

Причины, по которым спадают колготки

Прежде чем решать проблему спадающих колготок, нужно определиться в том, что оказывает влияние на такую «напасть». Итак, выделяют ряд причин, по которым колготки могут спадать:

Неверно подобранный размер. В случае, если вы приобрели слишком маленькие по размеру колготки, то они ткань начнет стягиваться и сползать. А если колготки выбраны большего размера, то материал, из которого сделано изделие, образует складки.

Отсутствие качественной резинке на изделии.

Чрезмерное использование кремов и гелей для кожи, которые сделали ее слишком гладкой.

В любом из представленных случаев, женщине стоит успокоиться и принять решение о ее дальнейшем поведении.

Решаем проблему

Для решения указанных выше проблем, вы можете воспользоваться одним из следующих способов:

Правильно определите свой размер и покупайте колготки, исключительно основываясь на него. Не нужно покупать чуть меньше или чуть больше.

Выбирайте модели, имеющие завышенную талию.

Размер резинки должен быть не меньше 3 см.

Вот еще несколько способов решения проблемы

Приобретите резинку для дополнительного удерживания.

Придерживайте колготки одеждой. Так, на колготки вы можете надеть нижнее белье или брюки.

Используйте специальный пояс, который поможет поддерживать колготки на нужной высоте (похож на пояс для женских чулок).