Дотянуть до весны: пять рекомендаций, как улучшить настроение зимой

Увы, к моменту, когда мы добираемся до зимнего солнцестояния, многие уже устали от холода, темноты и предпраздничной суеты. Кто-то стал есть больше фастфуда, кто-то — пить больше алкоголя, большинство старается меньше гулять, да и на работе проявляет себя не так охотно. Что делать, когда из-за погоды на улице пропадает мотивация?

1. Больше света

Вместе со снижением производства серотонина уменьшается и выработка мелатонина. А значит, ухудшается сон. Лампа дневного света, солярий, световой будильник — используй любые возможности, чтобы света в жизни стало больше, тогда появится и желание что-то делать. Для нормализации сна и деятельности можно принимать мелатонин и витамин D после консультации с врачом.

2. Правильное питание

Постарайся избегать простых углеводов, сильно обработанной пищи и сахара. Они могут помешать организму нормально функционировать. Здоровая диета вызывает хорошее настроение!

3. Пей воду

Плохое настроение может быть связано с нехваткой воды в организме, убедись, что ты достаточно пьешь. Ограничь употребление кофеина, алкоголя и других сладких или искусственно подслащенных напитков.

4. Займись спортом

Необязательно качаться каждый день, хотя бы делай зарядку и больше ходи пешком, паркуйся подальше от магазина.

5. Не радуйся через силу