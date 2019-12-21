Дотянуть до весны: пять рекомендаций, как улучшить настроение зимой

21 декабря — самый короткий день в году, и это вселяет уверенность, что теперь-то солнце будет светить дольше с каждым днем, пишет Cosmo.ru.
Увы, к моменту, когда мы добираемся до зимнего солнцестояния, многие уже устали от холода, темноты и предпраздничной суеты. Кто-то стал есть больше фастфуда, кто-то — пить больше алкоголя, большинство старается меньше гулять, да и на работе проявляет себя не так охотно. Что делать, когда из-за погоды на улице пропадает мотивация?
1. Больше света
Вместе со снижением производства серотонина уменьшается и выработка мелатонина. А значит, ухудшается сон. Лампа дневного света, солярий, световой будильник — используй любые возможности, чтобы света в жизни стало больше, тогда появится и желание что-то делать. Для нормализации сна и деятельности можно принимать мелатонин и витамин D после консультации с врачом.
2. Правильное питание
Постарайся избегать простых углеводов, сильно обработанной пищи и сахара. Они могут помешать организму нормально функционировать. Здоровая диета вызывает хорошее настроение!
3. Пей воду
Плохое настроение может быть связано с нехваткой воды в организме, убедись, что ты достаточно пьешь. Ограничь употребление кофеина, алкоголя и других сладких или искусственно подслащенных напитков.
4. Займись спортом
Необязательно качаться каждый день, хотя бы делай зарядку и больше ходи пешком, паркуйся подальше от магазина.
5. Не радуйся через силу
Если все вокруг бегают с подарками, а тебе не хочется даже смотреть на это — не смотри! Не нужно зря тратить энергию, чтобы полюбить то, что тебе не нравится. Тогда она освободится для чего-то еще.