Дамские угодники: названы лучшие любовники по знаку зодиака

Обаяние, харизма, внимательность — это еще не все преимущества, благодаря которым они обходят конкурентов.

Близнецы

Мужчины, рожденные под знаком Близнецов, лучше других знают, как покорить самых капризных красавиц. Общительность и внимание к деталям помогают им найти подход к любой даме и завоевать ее симпатию.

Раки

Раки — лучшие семьянины и знатоки женской психологии. Своей второй половинке они всегда внушают уверенность в том, что их роман закончится свадьбой. В представителях этого знака зодиака женщины находят поддержку и опору. Они не променяют раков ни на кого другого, поскольку знают, что стабильность — залог успешных отношений.

Весы

Весам очень тяжело угодить, однако, если они встретят ту самую, они сделают все, чтобы завоевать ее расположение. Представители этого знака зодиака готовы на любые подвиги ради своей благоверной и, как правило, женщины не могут устоять перед такими ухаживаниями.

Скорпионы