Как облегчить калорийность традиционных праздничных блюд и не лишить себя удовольствия

Рассказывает врач-диетолог Наталья Пугачева.

Селедка не так уж и страшна

Недавно ряд СМИ сообщили страшную новость: селедка под шубой - наш враг номер один на новогоднем столе. Мол, в обожаемом многими салате и жиров, и вредных быстрых углеводов перебор. Да еще море соли.

- В классическом рецепте этого блюда и правда много жиров - за счет майонеза, который обычно щедро выкладывается на каждый слой салата, - поясняет врач-диетолог Клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева. - В то же время в селедке под шубой много овощей: свекла, морковь, сырой лук. Это плюс.

- А картошка? Говорят, это сплошной крахмал, гора быстрых углеводов, которые резко повышают уровень сахара в крови и откладываются у нас на боках.

- Картофель в виде горячего пюре и холодный, как в селедке под шубой, не одно и то же. Горячий картофель содержит легкодоступную форму крахмала. Она начинает расщепляться до глюкозы уже во рту, быстро повышая уровень глюкозы в крови. В холодном картофеле большая часть крахмала находится в резистентной форме и начинает распадаться лишь в кишечнике. Уровень глюкозы в крови повышается гораздо медленнее, что благоприятнее для организма.

Рыба - источник омега-3

- Главная героиня салата - сельдь атлантическая - одна из самых полезных рыб, - продолжает Наталья Пугачева. - В ней и ценные кислоты омега-3, и витамин D в доступной для усвоения форме. Важно, что сельдь бывает только дикой (в любой дикой рыбе гораздо больше полезных веществ плюс нет негативно влияющих на наш организм. - Ред.). Единственный минус - большое количество соли. Но это легко исправить (см. ниже).

Также в салате есть яйца, богатые холестерином, но их количество вполне разумно, успокаивает эксперт. Если 2 - 3 яйца, положенные в общее блюдо, разделить на 6 - 8 порций, получится вполне диетический вариант.

Все зло - в майонезе

- Чтобы избавиться от лишней соли, селедку можно вымочить в воде или молоке (кому что больше нравится по вкусу), советует врач-диетолог.

- Магазинный майонез лучше заменить самостоятельно приготовленным. Или хотя бы уменьшить количество покупного соуса, смешав его с маложирной сметаной.

- В промышленно приготовленном майонезе вместо яиц, как правило, используют соевый лецитин или яичный порошок. Какое масло в основе - тоже большой вопрос. Плюс срок годности у такого продукта зачастую не меньше полугода. Значит, добавлено немало консервантов. Большинство из них относится к красной зоне Е-добавок, опасных или особо опасных. Чем реже и меньше вы их будете употреблять, тем лучше, - поясняет Наталья Пугачева.

Домашний майонез готовится легко, быстро, и вы можете контролировать качество ингредиентов. Это растительное масло (лучше оливковое), свежие яйца, соль, сахар, лимонный сок и горчица. Все взбивается в блендере.