Воск или сахар: какая эпиляция подойдет именно тебе

Кто-то выбирает бритву — это быстро, безболезненно и бюджетно. Минус в том, что при регулярном использовании бритвы волоски отрастают так быстро и становятся такими колючими, что приходится повторять процедуру все чаще и чаще. А потому все больше и больше женщин переходят на депиляцию — сахарную или восковую.

Чем отличается восковая депиляция от сахарной? И какая из них больше подойдет именно тебе? Мы детально разобрали обе процедуры, расписав все плюсы и минусы каждой. Выбор за тобой!

Восковая депиляция

Термин восковая депиляция относится ко всем способам удаления волос при помощи липкого воска. Воск может быть горячим, теплым или холодным, принцип действия везде одинаковый: воск наносят на кожу и с помощью специальной полоски выдирают волоски с корнем.

Плюсы

Процедура происходит быстро за счет того, что сразу обрабатывается большая поверхность кожи.

После восковой эпиляции кожа безупречно чистая: воск отлично захватывает даже самые короткие волоски, удаляя их с корнем.

При регулярном проведении процедуры волоски становятся тоньше, реже и легче удаляются.

Восковая депиляция стоит дешевле сахарной.

Минусы

При депиляции горячим воском есть шанс обжечь кожу.

Многие девушки жалуются, что после восковой депиляции сталкиваются с проблемой вросших волос.

После восковой депиляции остатки воска можно удалить только с помощью масла, в противном случае ты имеешь все шансы прилипнуть к собственным джинсам.

При депиляции воском волоски удаляются сразу с большой поверхности кожи, что вызывает достаточно сильные болезненные ощущения.

Сахарная депиляция

Сахарная депиляция (или шугаринг) — это более натуральная альтернатива воску. По сути, шугаринг — это карамельная смесь, в основе которой вода, сахар и лимонный сок. Процедура происходит так: небольшие шарики сахарной пасты раскатывают по коже против роста волос, после чего резко дергают.

Плюсы

Сахарная депиляция — менее болезненная процедура по сравнению с воском.

После шугаринга практически не бывает вросших волос: при удалении по направлению роста волоски выдергиваются вместе с луковицей — без заломов у поверхности.

После процедуры шугаринга кожу очень легко очистить. Если после воска ты обязательно должна протирать обработанные участки кожи маслом, то в случае с сахаром — достаточно просто теплой воды.

В составе пасты для шугаринга только натуральные ингредиенты. За счет этого вероятность аллергии или раздражения после процедуры ничтожно мала.

Сахарную пасту можно приготовить самостоятельно и делать процедуру в домашних условиях, тем самым экономя бюджет.

Минусы