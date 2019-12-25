Готовим на Новый год ⟩ Три модные и вкусные альтернативы оливье

Надоело каждый год есть оливье? «Лиза» предлагает на этот раз поэкспериментировать и заменить традиционный рецепт достойными альтернативами, рецепты которых ты найдешь ниже.
Салат «Белый»
Ингредиенты
Филе курицы (или индейки) – 250-300 г
Грибы – 500-700 г
Фасоль (вареная или консервированная) – 1 банка
Майонез – ст. л.
Соль, специи – по вкусу
Рецепт
Готовится он очень просто. Куриное филе (или филе индейки) предварительно помыть и просушить бумажными полотенцами. Выложить в миску, добавить специи, соль и немного растительного масла, все перемешать и оставить на полчаса мариноваться. Далее, отварить куриное филе (можно запечь), после готовности нарезать небольшими кусочками и выложить в тарелку. Туда же нарезать грибы (шампиньоны или любые другие), выложить белую фасоль (консервированную или вареную). Заправить все майонезом и по вкусу добавить чеснок и специи. Готово!
Салат с курицей и черносливом
Ингредиенты
Куриная грудка – 250 г
Чернослив – 70-100 г
Свежий огурец – 1 шт.
Куриные яйца – 2 шт.
Грецкие орехи – 60 г.
Майонез – 2-3 ст. л.
Соль, специи – по вкусу
Рецепт
Куриную грудку и яйца отварить. Отделить белок вареных яиц от желтка и по-отдельности натереть на терке. Куриную грудку тоже нарезать (мелкими кубиками) и выложить в тарелку. Далее хорошо промыть чернослив, огурец и тоже нарезать мелкими кубиками. Грецкие орехи размять скалкой или молоточком. Теперь нужно все ингредиенты выложить в тарелку слоями. Первый слой — курица. Второй — чернослив. Третий — орехи. Четвертый — яичные белки. Пятый — огурец. Последний слой — желтки. Каждый слой промазать небольшим количеством майонеза, дать салату немного охладиться в холодильнике, и можно подавать на стол!
Салат с перепелиными яйцами и тунцом
Ингредиенты
Тунец консервированный – 1 банка.
Салат – 1 пучок
Помидоры – 3 шт.
Яйца перепелиные – 10 штук (сваренные вкрутую)
Масло оливковое – 3 ст. л.
Сок лимонный — 1 ч. л.
Кунжут — 1 ч. л.
Лук зеленый, специи, соль — по вкусу
Рецепт
Заранее отварить перепелиные яйца вкрутую. Тщательно промыть, затем просушить листья салата, крупно их порезать (можно порвать руками) и выложить на дно салатницы. Томаты промыть и порезать небольшими дольками, выложить их поверх салата. Сваренные перепелиные яйца очистить, нарезать на половинки и выложить на помидоры (несколько штук оставить для украшения салата). Далее взять тунец, размять его вилкой и распределить поверх яиц. Для заправки смешать лимонный сок, оливковое масло, кунжут и черный перец (соль положить по вкусу). Посыпать салат измельченным луком, затем залить заправкой и украсить салат оставшимися яйцами. Приятного аппетита!