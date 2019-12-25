Готовим на Новый год ⟩ Три модные и вкусные альтернативы оливье

Салат «Белый»

Ингредиенты

Филе курицы (или индейки) – 250-300 г

Грибы – 500-700 г

Фасоль (вареная или консервированная) – 1 банка

Майонез – ст. л.

Соль, специи – по вкусу

Рецепт

Готовится он очень просто. Куриное филе (или филе индейки) предварительно помыть и просушить бумажными полотенцами. Выложить в миску, добавить специи, соль и немного растительного масла, все перемешать и оставить на полчаса мариноваться. Далее, отварить куриное филе (можно запечь), после готовности нарезать небольшими кусочками и выложить в тарелку. Туда же нарезать грибы (шампиньоны или любые другие), выложить белую фасоль (консервированную или вареную). Заправить все майонезом и по вкусу добавить чеснок и специи. Готово!

Салат с курицей и черносливом

Ингредиенты

Куриная грудка – 250 г

Чернослив – 70-100 г

Свежий огурец – 1 шт.

Куриные яйца – 2 шт.

Грецкие орехи – 60 г.

Майонез – 2-3 ст. л.

Соль, специи – по вкусу

Рецепт

Куриную грудку и яйца отварить. Отделить белок вареных яиц от желтка и по-отдельности натереть на терке. Куриную грудку тоже нарезать (мелкими кубиками) и выложить в тарелку. Далее хорошо промыть чернослив, огурец и тоже нарезать мелкими кубиками. Грецкие орехи размять скалкой или молоточком. Теперь нужно все ингредиенты выложить в тарелку слоями. Первый слой — курица. Второй — чернослив. Третий — орехи. Четвертый — яичные белки. Пятый — огурец. Последний слой — желтки. Каждый слой промазать небольшим количеством майонеза, дать салату немного охладиться в холодильнике, и можно подавать на стол!

Салат с перепелиными яйцами и тунцом

Ингредиенты

Тунец консервированный – 1 банка.

Салат – 1 пучок

Помидоры – 3 шт.

Яйца перепелиные – 10 штук (сваренные вкрутую)

Масло оливковое – 3 ст. л.

Сок лимонный — 1 ч. л.

Кунжут — 1 ч. л.

Лук зеленый, специи, соль — по вкусу

Рецепт