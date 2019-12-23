Гороскоп красоты: планируй процедуры по Зодиаку

Каждым днем недели управляет отдельная планета. От ее влияния зависит, какой эффект ты получишь от той или иной косметической процедуры. Именно поэтому планировать уход за собой лучше по Зодиаку, советует «Лиза».
Понедельник
Планета-управитель — Луна
Что полезно: всевозможные водные процедуры, ванны, травяные чаи, маски, особенно на основе сметаны или кефира, ведь молочным продуктам так же покровительствует Луна. Можно устроить разгрузочный день и посидеть на легком твороге и кефире.
Что не рекомендуется: совершать радикальные поступки, связанные с внешностью, например, менять цвет волос, начинать длительное голодание.
Вторник
Планета-управитель — Марс
Что полезно: можно сходить в баньку — попариться. Или, как минимум, принять дома горячую ванну. Стоит попробовать щадящие процедуры, направленные на очистку кожи, особенно если есть прыщи на лице и теле — маски, компрессы и обертывания.
Что не рекомендуется: нужно воздержаться от травмирующих кожу процедур, так как Марс усиливает чувствительность кожного покрова. Травмы и покраснения будут заживать очень долго.
Среда
Планета-управитель — Меркурий
Что полезно: планета молодости Меркурий придает особую энергетику любым процедурам, связанным с омоложением организма. Особенно хорошо в этот день заняться глазами — усилия, направленные на избавление от «мешков» и кругов под глазами, а также покраснения белков, будут не напрасными.
Что не рекомендуется: заниматься волосами. Можно делать что-то не экстремальное — например, маски, массаж головы, контрастное обливание. Но резко менять прическу или целиком имидж не стоит.
Четверг
Планета-управитель — Юпитер
Что полезно: если у тебя есть необходимость пройти медицинское обследование, лучше начать его именно в четверг. День также хорош для борьбы с пигментными пятнами. Можно использовать как народные средства (лимон, сок петрушки), так и готовые косметические препараты.
Что не рекомендуется: маникюр или педикюр в салоне в этот день могут закончиться непредсказуемо. Тебя могут травмировать, занести инфекцию — лучше не рисковать и ограничиться домашним уходом.
Пятница
Планета-управитель — Венера
Что полезно: планета красоты дает тебе карт-бланш — можно пробовать что-то новое, идти на смелые эксперименты с внешностью, природа будет на твоей стороне. Если ты о чем-то мечтала, но побаивалась результатов (например, сделать круговую подтяжку лица или татуаж губ), лучше выбирать для этого именно пятницу. В этот день риск ошибки будет гораздо меньше.
Что не рекомендуется: очистительные процедуры, особенно с использованием сомнительных народных рецептов (например, пить растительное масло и т. п.) Вообще, не стоит что-то принимать внутрь для улучшения внешности. Ограничься процедурами «снаружи».
Суббота
Планета-управитель — Сатурн
Что полезно: эта планета отвечает за костно-мышечную систему и кожу. Поэтому, с одной стороны, просто необходимо заняться спортом. Или хотя бы увеличить физическую активность — больше ходить пешком, подниматься по лестнице без лифта и т. п. А с другой стороны, хорошо заняться своей кожей — маски, пилинг, использование питательных кремов и увлажняющих лосьонов дадут прекрасный эффект.
Что не рекомендуется: не стоит устраивать разгрузочный день или начинать голодание. И вообще, нужно быть осторожнее с продуктами, чтобы избежать проблем с пищеварением.
Воскресенье
Планета-управитель — Солнце
Что полезно: отличный день для творческих экспериментов с внешностью. Очень многое будет зависеть от твоего эмоционального состояния. Поэтому попробуй освоить технику медитации, особенно правильного расслабления. Тело прекрасно отреагирует на массаж. Можно самой массировать отдельные участки или отправиться в массажный салон.
Что не рекомендуется: энергия Солнца в этот день особенно сильна, поэтому не стоит искушать судьбу и много загорать в воскресенье. Даже от солярия лучше отказаться.