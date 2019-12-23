Гороскоп красоты: планируй процедуры по Зодиаку

Понедельник

Планета-управитель — Луна

Что полезно: всевозможные водные процедуры, ванны, травяные чаи, маски, особенно на основе сметаны или кефира, ведь молочным продуктам так же покровительствует Луна. Можно устроить разгрузочный день и посидеть на легком твороге и кефире.

Что не рекомендуется: совершать радикальные поступки, связанные с внешностью, например, менять цвет волос, начинать длительное голодание.

Вторник

Планета-управитель — Марс

Что полезно: можно сходить в баньку — попариться. Или, как минимум, принять дома горячую ванну. Стоит попробовать щадящие процедуры, направленные на очистку кожи, особенно если есть прыщи на лице и теле — маски, компрессы и обертывания.

Что не рекомендуется: нужно воздержаться от травмирующих кожу процедур, так как Марс усиливает чувствительность кожного покрова. Травмы и покраснения будут заживать очень долго.

Среда

Планета-управитель — Меркурий

Что полезно: планета молодости Меркурий придает особую энергетику любым процедурам, связанным с омоложением организма. Особенно хорошо в этот день заняться глазами — усилия, направленные на избавление от «мешков» и кругов под глазами, а также покраснения белков, будут не напрасными.

Что не рекомендуется: заниматься волосами. Можно делать что-то не экстремальное — например, маски, массаж головы, контрастное обливание. Но резко менять прическу или целиком имидж не стоит.

Четверг

Планета-управитель — Юпитер

Что полезно: если у тебя есть необходимость пройти медицинское обследование, лучше начать его именно в четверг. День также хорош для борьбы с пигментными пятнами. Можно использовать как народные средства (лимон, сок петрушки), так и готовые косметические препараты.

Что не рекомендуется: маникюр или педикюр в салоне в этот день могут закончиться непредсказуемо. Тебя могут травмировать, занести инфекцию — лучше не рисковать и ограничиться домашним уходом.

Пятница

Планета-управитель — Венера

Что полезно: планета красоты дает тебе карт-бланш — можно пробовать что-то новое, идти на смелые эксперименты с внешностью, природа будет на твоей стороне. Если ты о чем-то мечтала, но побаивалась результатов (например, сделать круговую подтяжку лица или татуаж губ), лучше выбирать для этого именно пятницу. В этот день риск ошибки будет гораздо меньше.

Что не рекомендуется: очистительные процедуры, особенно с использованием сомнительных народных рецептов (например, пить растительное масло и т. п.) Вообще, не стоит что-то принимать внутрь для улучшения внешности. Ограничься процедурами «снаружи».

Суббота

Планета-управитель — Сатурн

Что полезно: эта планета отвечает за костно-мышечную систему и кожу. Поэтому, с одной стороны, просто необходимо заняться спортом. Или хотя бы увеличить физическую активность — больше ходить пешком, подниматься по лестнице без лифта и т. п. А с другой стороны, хорошо заняться своей кожей — маски, пилинг, использование питательных кремов и увлажняющих лосьонов дадут прекрасный эффект.

Что не рекомендуется: не стоит устраивать разгрузочный день или начинать голодание. И вообще, нужно быть осторожнее с продуктами, чтобы избежать проблем с пищеварением.

Воскресенье

Планета-управитель — Солнце

Что полезно: отличный день для творческих экспериментов с внешностью. Очень многое будет зависеть от твоего эмоционального состояния. Поэтому попробуй освоить технику медитации, особенно правильного расслабления. Тело прекрасно отреагирует на массаж. Можно самой массировать отдельные участки или отправиться в массажный салон.