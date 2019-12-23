Праздник на двоих ⟩ Что делать, если ваши планы на новогоднюю ночь не совпадают

Вариант 1: вместе с друзьями, с которыми ты чувствуешь себя неуютно

Евгений Идзиковский: «Не бойся сказать, что такой план тебя не устраивает, и без обиняков объясни, почему именно. Формулируй так: «Когда я представляю Новый год в этой компании, чувствую себя…» Самое нездоровое решение в данном случае — отправиться на вечеринку, затаив обиду, а потом при каждом удобном случае напоминать мужчине, какой он эгоист. Зачем идти туда, где тебе не хочется быть? Придумай альтернативные варианты — обязательно найдется решение, подходящее обоим.

Вариант 2: он мечтает о романтической ночи вдвоем, но тебе этот сценарий кажется невыносимо скучным

Евгений Вольтов: «Не стоит заявлять парню, что тет-а-тет тебя не очень вдохновляет. Откровенность он, может, и оценит, а вот расстроится наверняка. Посмотри на его желание отметить праздник вдвоем с другой стороны — как на шанс стать еще ближе. Тебя в принципе не привлекает возможность остаться наедине с избранником? Может, пора поискать другого?»

Евгений Идзиковский: «Узнай поподробнее, как он собирается провести вечер, и разберись, что тебя смущает в его затее. Всегда есть место для компромисса: предложи покричать «Ура!» под бой курантов вместе, а позже присоединиться к друзьям».

Вариант 3: он приглашает на семейное торжество, а ты пока не готова к близкому общению с его родственниками

Евгений Вольтов: «Когда тебя останавливает лишь волнение перед важной встречей — сомнения долой! Душевный новогодний ужин — лучшая декорация для знакомства с родителями. При мысли о традиционных вопросах вроде «Когда свадьба?» сводит скулы? Задумайся, а по пути ли тебе с этим человеком».

Евгений Идзиковский: «Будь с ним честна: представить девушку семье, да еще в такой особенный день — крайне ответственный шаг для мужчины. Если ты видишь эту ночь иначе, признайся заранее. Не стоит выдумывать несуществующие причины для отказа или соглашаться вопреки сомнениям. Ты ведь наверняка не хочешь испортить вечер себе и ему?»

Вариант 4: он планирует провести Новый год один или вовсе не собирается отмечать