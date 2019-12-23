ТОП-10 странных примет и суеверий, связанных с високосным годом

Новый 2020 год станет високосным, а это означает, что февраль будет длиться на один день дольше. Всего один день принес високосному году дурную славу. Люди его недолюбливают и побаиваются. Считается, что он может оказаться несчастливым, а уж если случается что-то плохое, непременно винят во всем неудачный год.
Верить в это или нет — дело каждого, но заранее ожидать и бояться чего-то плохого точно не стоит. «Домашний Очаг» постарался разобраться, откуда пришло понятие «високосного года» и какие приметы с ним связаны.
Откуда появилось понятие «високосный год»
Юлианский календарь
1 января 45 года до н.э. римский император Юлий Цезарь и александрийские астрономы решили реформировать римский календарь и вместо лунного ввести солнечный. Согласно подсчетам, получалось, что Земля совершает полный виток вокруг Солнца за 365 дней и 6 часов. За 4 года как раз набиралось 24 часа — то есть «лишние» сутки. Чтобы как-то компенсировать эту погрешность, к каждому четвертому году добавили один день и стали считать этот год високосным. Ну а, поскольку, во времена Цезаря год начинался с марта, а не с января, день добавили к последнему четному месяцу года, то есть к февралю.
Григорианский календарь
На этом дело не закончилось. В 1582 году римский папа Григорий XIII провёл реформу календаря. Оказалось, что продолжительность года немного меньше и составляет 365 суток 5 часов, 48 минут и 46 секунд, поэтому полторы тысячи лет спустя пришлось юлианский календарь немного подкорректировать и заменить григорианским. По‑прежнему високосным оставался каждый четвертый год, но исключение делалось для тех, которые были кратны 100. Такие годы были високосными только тогда, когда делились ещё и на 400.
Для людей, которые не верят во всевозможного рода приметы, ясно, что високосный год — это просто астрономическое явление, погрешность в рассчетах и попытка ее скорректировать, так что бояться этого точно не стоит. Но за долгое время в народе накопилось столько суеверий и легенд, касающихся високосного года, что многие люди продолжают почему-то в них верить.
Кстати, по восточному календарю високосный год выпадает только на год Крысы, Дракона или Обезьяны.
Касьянов день
На Руси високосный год связывали со Святым Касьяном, именины которого приходились на 29 февраля. Касьянов день считался одним из самых опасных, демонических дней у восточных славян. Считалось, что всё, что каким-либо образом связано с этим днём, будет неудачным. Да и сам Касьян пользовался дурной славой, считался злым, корыстным, жадным, завистливым и злопамятным и приносил людям одни несчастья. Люди верили, что бремя от его недобрых дел ложилось на весь год, поэтому со временем високосный год обрастал устрашающими суевериями.
И первое суеверие связано с тем, что именно в этот год умирает много людей (интересно, что статистика ничего не говорит по этому поводу).
Что же нельзя делать в високосный год?
Браки и разводы
Считается, что в високосные годы кардинально ничего менять нельзя.
Собираетесь выйти замуж — ждите следующего года. Браки, заключенные в високосном году, обречены на несчастливую жизнь, скорый развод, измены и бесконечные скандалы. Если замуж все-таки необходимо выйти, есть и лазейки, которые помогут уберечь будущих супругов от невзгод и напастий.
Например, в день свадьбы обязательно нужно надеть длинное платье, чтобы счастливая супружеская жизнь была такой же длинной. От измен любимого могут уберечь маленькие пуговицы, которые нужно вшить внутрь подвенечного платья. Ну а чтобы молодожены ни в чем не нуждались, положите в туфли мелкие монетки. Ходить будет не очень удобно, зато удачу в финансовой сфере они непременно привлекут.
Разводиться в этом году тоже не стоит. После развода будет сложно отыскать нового партнера и найти счастье. Тоже потерпите до следующего года, вдруг еще передумаете?
Покупки и ремонт
Не рекомендуется менять место жительства, строить новый дом или планировать ремонт. Все будет постоянно ломаться и выходить из строя. Машину тоже покупать нельзя, очевидно, что тоже скоро сломается. Нельзя строить баню — может сгореть.
Путешествия
От путешествий лучше отказаться — все равно не принесут ни радости, ни удовольствия, только деньги зря потратите.
Работа
Нежелательно менять работу, на новом месте вас тоже будут ждать трудности и неудачи. Здесь, возможно, поможет какой-нибудь оберег, если смена работы, например, произошла не по вашей инициативе.
Рождение детей
Ну и самой большой неудачей считается родиться 29 февраля, на Касьянов день. Люди, рожденные в такую редкую дату обречены на тяжелую жизнь, полную невзгод и трудностей.
В настоящее время в мире живет около 4 млн человек, чья дата рождения приходится на 29 февраля. Повод отметить свой день рождения выпадает им в четыре раза реже, зато они смело могут назвать свой возраст, разделив его на четыре, так что они скорее счастливчики.
Какие традиции и приметы существуют в других странах?
Англия
29 февраля у каждой девушки есть возможность попросить любимого мужчину на ней жениться.
Дания
Та же традиция существует и в Дании, но если мужчина отказывается от предложения, он обязан купить несостоявшейся невесте12 пар перчаток. Очевидно, чтобы девушка не смущалась из-за отсутствия на руке обручального кольца.
Финляндия
И снова девушка делает предложение 29 февраля, а в случае отказа получает не перчатки, а большой отрез ткани на красивую юбку.
Германия
В деревнях на юге Германии юноши весной сажают деревья на заднем дворе своей возлюбленной, но раз в четыре года, в високосный год, наступает очередь девушек сажать деревья.
Согласитесь, что гораздо лучше сделать предложение или посадить дерево для любимого человека, чем бояться странных суеверих и ожидать неудач.