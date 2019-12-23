ТОП-10 странных примет и суеверий, связанных с високосным годом

Верить в это или нет — дело каждого, но заранее ожидать и бояться чего-то плохого точно не стоит. «Домашний Очаг» постарался разобраться, откуда пришло понятие «високосного года» и какие приметы с ним связаны.

Откуда появилось понятие «високосный год»

Юлианский календарь

1 января 45 года до н.э. римский император Юлий Цезарь и александрийские астрономы решили реформировать римский календарь и вместо лунного ввести солнечный. Согласно подсчетам, получалось, что Земля совершает полный виток вокруг Солнца за 365 дней и 6 часов. За 4 года как раз набиралось 24 часа — то есть «лишние» сутки. Чтобы как-то компенсировать эту погрешность, к каждому четвертому году добавили один день и стали считать этот год високосным. Ну а, поскольку, во времена Цезаря год начинался с марта, а не с января, день добавили к последнему четному месяцу года, то есть к февралю.

Григорианский календарь

На этом дело не закончилось. В 1582 году римский папа Григорий XIII провёл реформу календаря. Оказалось, что продолжительность года немного меньше и составляет 365 суток 5 часов, 48 минут и 46 секунд, поэтому полторы тысячи лет спустя пришлось юлианский календарь немного подкорректировать и заменить григорианским. По‑прежнему високосным оставался каждый четвертый год, но исключение делалось для тех, которые были кратны 100. Такие годы были високосными только тогда, когда делились ещё и на 400.

Для людей, которые не верят во всевозможного рода приметы, ясно, что високосный год — это просто астрономическое явление, погрешность в рассчетах и попытка ее скорректировать, так что бояться этого точно не стоит. Но за долгое время в народе накопилось столько суеверий и легенд, касающихся високосного года, что многие люди продолжают почему-то в них верить.

Кстати, по восточному календарю високосный год выпадает только на год Крысы, Дракона или Обезьяны.

Касьянов день

На Руси високосный год связывали со Святым Касьяном, именины которого приходились на 29 февраля. Касьянов день считался одним из самых опасных, демонических дней у восточных славян. Считалось, что всё, что каким-либо образом связано с этим днём, будет неудачным. Да и сам Касьян пользовался дурной славой, считался злым, корыстным, жадным, завистливым и злопамятным и приносил людям одни несчастья. Люди верили, что бремя от его недобрых дел ложилось на весь год, поэтому со временем високосный год обрастал устрашающими суевериями.

И первое суеверие связано с тем, что именно в этот год умирает много людей (интересно, что статистика ничего не говорит по этому поводу).

Что же нельзя делать в високосный год?

Браки и разводы

Считается, что в високосные годы кардинально ничего менять нельзя.