В вашей личной жизни все непросто? Сделайте перестановку в спальне

Феншуй дома — это не только про гармонию с самим собой, но и с партнером. Мы выяснили, как расставить мебель и какие выбрать цвета, чтобы стать чуточку счастливее.
Феншуй — древняя китайская практика организации пространства, связанная с привлечением потоков благоприятной, положительной энергии. В соответствии с принципами феншуй оттого, как оформлена ваша спальня — зависит ваше здоровье, настроение, мысли, идеи и даже отношения с партнером!
Почему так важно правильно обустроить спальню?
Во-первых, качественный, полноценный сон — основа хорошего самочувствия, и важно не только количество часов, но и качество сна.
Во-вторых, спальня всегда связана с отношениями и личной жизнью, а концепция феншуй помогает восстановить баланс и сгладить сложности. Простые приемы волшебным образом положительно действуют на обоих партнеров.
Поставьте кровать подальше от двери
В идеале кровать не должна находиться рядом с дверью, советует «Домашний Очаг». Вам будет спокойнее, если вы, лежа в кровати, будете видеть, кто входит в комнату. Кровать должна быть хотя бы немного приподнята от пола, чтобы энергия могла свободно циркулировать под ней. Хорошо, когда есть твердое, поддерживающее изголовье, которое будет служить своеобразной защитой во время сна. Изголовье кровати не стоит размещать в окно.
Выбор спокойных приятных оттенков для спальни — это ключевой момент в практике феншуй. Каждый цвет несет в себе определенный тип энергии, поэтому когда вы добавляете какой-то цвет в интерьер, вы выбираете тот, который соответствует вашим целям в жизни. В спальне проще всего начать с нейтральных или пастельных оттенков, а затем добавить более насыщенный цвет.
Если в вашей жизни много событий, вы постоянно загружены, а вечером подолгу не можете заснуть, выбирайте светлые, нейтральные оттенки, которые успокаивают. Если же вам не хватает энергии, эмоций, и вы ищете яркой жизни и искры в отношениях — вам можно использовать яркие тона.
Глубокие оттенки огненно-красного приносят много энергии в пространство, но такие цвета нужно использовать умеренно, добавив в интерьер несколько акцентов.
Если вы хотите начать новые отношения и привлечь партнера, используйте розовое постельное белье, если хотите добавить в личную жизнь страсти — красное.
Уберите все лишнее
Хорошо известно, что беспорядок в любом месте дома может стать причиной стресса, тревожности и раздражения, поэтому в спальне особенно важно поддерживать порядок и убрать все мешающие предметы. Не увлекайтесь открытыми полками и стеллажами, все вещи лучше убрать с глаз в закрытые ящики и шкафы. Беспорядок всегда блокирует поток положительной энергии, жизненных сил становится меньше, а все чувства притупляются. Кроме того, специалисты феншуй не рекомендуют хранить всевозможных хлам под кроватью. Старые газеты, журналы, семейные архивы, бумаги и документы напоминают о старых проблемах. Это посторонняя энергия, которая негативно отражается на качестве сна.
Не увлекайтесь растениями
В спальне не советуют устраивать оранжерею. Считается, что большое количество растений вмешивается в личную жизнь. А вьющиеся цветы забирают энергию. Также не все растения отвечают принципам феншуй. Если цветы вас радуют и поднимают настроение, используйте растения с мягкими, закругленными листьями, такие, как суккуленты или тещин язык.
Не храните в спальне вещи, связанные с работой
Согласно принципам феншуй, книги, учебники, документы и другие материалы, связанные с обучением и работой, не должны храниться в спальне. Отдых должен быть полноценным, поэтому все, что мешает вам отключиться от текущих дел и забот, должно переместиться в другую комнату.
Обращайте внимание на симметрию
Обратите внимание на принцип симметрии в спальне. Чувство баланса успокаивает ум. Самый простой пример — две тумбочки по обеим сторонам кровати. Если вас двое, то у каждого из партнеров должно быть собственное пространство рядом с кроватью. При этом, не обязательно, чтобы тумбочки были одинаковыми, но они должны гармонично смотреться вместе.
Помните, что правила можно нарушать
Не расстраивайтесь, если какие-то правила феншуй вам не удается выполнить. Каждый дом индивидуален, как и каждый человек. Самое важное в феншуй — это то, как вы ощущаете себя в определенном пространстве. Не старайтесь слепо следовать принципам, если они кажутся вам странными и не соответствуют вашим представлениям об уютном месте, где вам будет спокойно и хорошо. Доверяйте своим эмоциям и ощущениям.