В вашей личной жизни все непросто? Сделайте перестановку в спальне

Феншуй — древняя китайская практика организации пространства, связанная с привлечением потоков благоприятной, положительной энергии. В соответствии с принципами феншуй оттого, как оформлена ваша спальня — зависит ваше здоровье, настроение, мысли, идеи и даже отношения с партнером!

Почему так важно правильно обустроить спальню?

Во-первых, качественный, полноценный сон — основа хорошего самочувствия, и важно не только количество часов, но и качество сна.

Во-вторых, спальня всегда связана с отношениями и личной жизнью, а концепция феншуй помогает восстановить баланс и сгладить сложности. Простые приемы волшебным образом положительно действуют на обоих партнеров.

Поставьте кровать подальше от двери

В идеале кровать не должна находиться рядом с дверью, советует «Домашний Очаг». Вам будет спокойнее, если вы, лежа в кровати, будете видеть, кто входит в комнату. Кровать должна быть хотя бы немного приподнята от пола, чтобы энергия могла свободно циркулировать под ней. Хорошо, когда есть твердое, поддерживающее изголовье, которое будет служить своеобразной защитой во время сна. Изголовье кровати не стоит размещать в окно.

Даже если эти рекомендации соблюсти не получится, важно запомнить два главных правила: кровать не стоит размещать прямо под потолочными балками и ставить у стены, которая разделяет спальню и ванную комнату.

Выбирайте правильные оттенки

Выбор спокойных приятных оттенков для спальни — это ключевой момент в практике феншуй. Каждый цвет несет в себе определенный тип энергии, поэтому когда вы добавляете какой-то цвет в интерьер, вы выбираете тот, который соответствует вашим целям в жизни. В спальне проще всего начать с нейтральных или пастельных оттенков, а затем добавить более насыщенный цвет.

По феншуй стены, как правило, оформляют в светлых, пастельных тонах. Они созвучны энергии Инь (женское начало), которая дарит спокойствие и равновесие. Мужская энергия Ян — это более темные оттенки, которые будут бодрить.

Если в вашей жизни много событий, вы постоянно загружены, а вечером подолгу не можете заснуть, выбирайте светлые, нейтральные оттенки, которые успокаивают. Если же вам не хватает энергии, эмоций, и вы ищете яркой жизни и искры в отношениях — вам можно использовать яркие тона.

Глубокие оттенки огненно-красного приносят много энергии в пространство, но такие цвета нужно использовать умеренно, добавив в интерьер несколько акцентов.

Если вы хотите начать новые отношения и привлечь партнера, используйте розовое постельное белье, если хотите добавить в личную жизнь страсти — красное.

Уберите все лишнее