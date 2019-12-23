Видеть друг друга два раза в неделю — залог успешных отношений

Психиатр Скотт Кэрролл уверен, что свидания два раза в неделю - это ключ к счастливым отношениям.

Когда партнеры нечасто видят друг друга, у них есть время развить более глубокие чувства, и они обращают меньше внимания на мелочи.

«Важно придерживаться режима только двух встреч в неделю, чтобы у вас было достаточно времени для осмысления своих чувств».

Такого же мнения придерживается и психолог Сет Мейерс. В своем исследовании он объясняет, что частые свидания могут негативно повлиять на долгосрочные отношения.

«Как психолог, который работает с клиентами по вопросам отношений и семьи, я могу поделиться неподтвержденной информацией о том, что спешка не идет на пользу отношениям».

Если ваши отношения только завязались и вы часто видитесь друг с другом, это создает иллюзию близости и зависимости, основанную только на сексе и сильных эмоциях.

На самом деле, чтобы узнать человека, нужны месяцы и годы.

Психолог уверен, когда в отношениях есть реальный интерес, сочувствие и желание, количество еженедельных встреч не имеет большого значения.