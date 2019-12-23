Пальчики оближешь: «Павлова» с корицей, пралине и свежим инжиром

Количество порций - 10

Время подготовки -20 мин

Ингредиенты

Миндаль (хлопья) - 75 г

Шоколад 50-70% какао - 50 г

Инжир свежий - 400 г

Мед (жидкий) - 3 столовые ложки

Для меренги

Яичные белки - 125 г

Сахар (мелкий) - 125 г

Сахар коричневый - 100 г

Корица молотая - 1 чайная ложка

Для крема пралине

Сахар (мелкий) - 75 г

Сливки (жирные) - 200 мл

Маскарпоне - 400 г

Сделайте меренгу и миндально- карамельную крошку за 3 дня до подачи и храните в отдельных герметичных контейнерах.

Способ приготовления

Нагрейте духовку до 170°. Миндаль распределите ровным слоем по противню и обжарьте в течение 7–8 минут, до золотисто-коричневого цвета. Достаньте из духовки, разделите на две кучки (25 г – для пирожного, 50 г – для пралине) и оставьте остывать.

Снизьте жар в духовке до 120°. Противень застелите кондитерским пергаментом и начертите на нем круг диаметром 23 см. Переверните пергамент, чтобы рисунок оказался на изнаночной стороне, но просвечивал.

Сделайте меренгу. Для этого соедините яичные белки и сахар в большой жаропрочной миске и смешайте миксером. Установите миску над кастрюлей с едва кипящей водой (она не должна доставать до дна миски) и взбивайте миксером до получения теплой пены и растворения сахара – около 4 минут. Снимите миску с огня и взбивайте белковое тесто на высоких оборотах около 5 минут – до получения прохладной, крепкой, глянцевой массы. Добавьте корицу, взбейте до перемешивания.

Выложите белковое тесто в нарисованный на пергаменте круг, разровняйте, формируя «гнездо» (центр должен быть чуть глубже краев), и выпекайте в течение 3 часов, затем духовку выключите и дайте меренге полностью остыть в духовке – около 2 часов или до утра.

Растопите шоколад на водяной бане. Дайте слегка остыть, затем намажьте шоколадом углубление меренги, оставляя внешнюю поверхность и края белыми. Смазывайте осторожно – меренга очень хрупкая. Оставьте застывать примерно на 2 часа.

Для пралине: распределите 50 г обжаренных хлопьев миндаля по застеленному пергаментом противню с бортиками. Сахар залейте 2 ст л. воды в небольшой кастрюле и растворите, подогревая на средне-слабом огне. Затем уваривайте сироп, не перемешивая, только покручивая кастрюлю, до темного золотисто-коричневого оттенка. Залейте получившейся карамелью миндаль (ничего страшного, если он покроется карамелью не весь) и оставьте застывать. Миндаль в карамели переложите в кухонный процессор и превратите в мельчайшую крошку.

В большой миске соедините сливки, маскарпоне и измельченный миндаль, взбейте в течение 1 минуты до крепких пиков (крем густеет стремительно). Если он начнет расслаиваться, добавьте немного сливок и перемешайте лопаткой до однородности. До использования храните пралине в холодильнике.

Перед подачей выложите в меренгу крем пралине и украсьте нарезанным инжиром. В небольшой кастрюле подогрейте мед, перемешайте с 25 г миндальных хлопьев, полейте инжир получившимся соусом и сразу же подавайте.