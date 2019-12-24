Видео ⟩ Вертикальный шпагат Светланы Лободы в центре Москвы ошеломил фанатов

37-летняя певица поделилась с поклонниками интересным фактом. В центре Москвы появилась инсталляция, посвященная Светлане Лободе, сообщает Cosmo.
«Суперзвезда» выпустила альбом Sold Out. В честь этого платформа Яндекс. Музыка установила арт-объект в центре столицы — парке искусств «Музеон». «Заехала взглянуть… Мощно, конечно!!! Приезжай скорее и делай фото со мной», — поделилась Светлана. Актриса сделала эффектный снимок на фоне инсталляции. Она выполнила вертикальный шпагат в обуви на высоком каблуке.
Поклонники Лободы пришли в восторг от ее физических возможностей. «Гимнасты покинули чат», «Вот это шпагат, Светлана Сергеевна, вот это фото», «Стойте там так на месте! Я сейчас приду», «Ну и растяжка! Браво, Светлана! Смотрели вчера Первый канал! Восхищаемся силой характера», — отметили фолловеры звезды.