Видео ⟩ Вертикальный шпагат Светланы Лободы в центре Москвы ошеломил фанатов

Поклонники Лободы пришли в восторг от ее физических возможностей. «Гимнасты покинули чат», «Вот это шпагат, Светлана Сергеевна, вот это фото», «Стойте там так на месте! Я сейчас приду», «Ну и растяжка! Браво, Светлана! Смотрели вчера Первый канал! Восхищаемся силой характера», — отметили фолловеры звезды.