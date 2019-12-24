Письмо читательницы: оставил меня беременную за четыре дня до свадьбы

«Пытаюсь разобраться в себе, где я допустила ошибку. И почему я не могу простить и так ненавижу своего бывшего? До совместного проживания мы были знакомы 1,5 года, но о том, что мы будем когда-нибудь вместе, я и думать не думала. Все произошло спонтанно. Он сказал, что давно за мной наблюдал и хотел бы быть всегда рядом, что бы я была матерью его детей и бла-бла-бла... Через два дня он переехал ко мне. Через два месяца я забеременела, мы подали заявление в ЗАГС все бы хорошо, но он вдруг решил уйти, объяснив, что не готов к отношениям. Ушел за 4 дня до свадьбы, оставив меня на 14-й неделе беременности. Сейчас я родила и скажу, что счастью нет предела, как я люблю это дитя, моего замечательного сыночка. А вот с отцом ребенка всё наоборот. Он просил прощения перед родами, говорил, что, мол, ошибся. Но помощи так и не предложил, ни в подготовке к родам, ни после. Как мне быть? Я готова взорваться от ярости и не понимаю, как можно быть таким холодным... Да и подпустить к себе не могу...» - пишет читательница на сайте Kleo.ru.