Звездный диетолог рассказала, кому лучше не есть красную икру

В икре лососёвых содержится большое количество протеинов, витаминов и, что самое главное, жирных кислот, рассказала Лайфу звездный врач-диетолог Марият Мухина.

В ста граммах красной икры содержится 29 граммов протеинов. Это больше, чем в большинстве видов мяса и морепродуктов. Кроме того, это протеин очень высокого качества, в котором в необходимых объемах содержатся все важные аминокислоты,

— пояснила Мухина.

Кроме того, доктор медицинских наук рассказала, что в красной икре содержится витамин D3, недостаток которого сказывается на иммунной системе, особенно зимой в отсутствии солнечного света.

Однако в больших количествах икру лососевых диетолог советует употреблять не всем, так как в ней содержится большое количество холестерина и натрия, избыток которого может быть опасен людям с повышенным давлением и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, икра достаточно калорийна, о чем следует задуматься желающим похудеть.

Звездный диетолог советует есть не более 30−50 граммов красной икры в день, а после праздников необходимые организму витамины и минералы, по её словам, можно получать из нежирных протеинов, а также свежих фруктов и овощей.