КАСТИНГ! ⟩ У красавиц из Эстонии появился шанс стать знаменитыми мировыми моделями

Вот уже шестой год проводится один из самых престижных в модельной индустрии конкурсов Future Fashion Faces World и детский модельный конкурс Future Fashion Faces World Kids 2020, который дает возможность тысячам девушек и юношей осуществить свою мечту. Помимо главного денежного приза в размере 1000 евро, победители смогут получить контракты с известными модельными агентствами, а сам конкурс будет транслироваться на весь мир. У вас будет возможность показать себя миру моды и осуществить давнюю мечту.

По словам «Миссис Европа» и одной их организаторов конкурса Миллы Карпиковой, в следующем году весной и летом в Турции состоятся престижные рейтинговые модельные конкурсы Future Fashion Faces World 2020 и Future Fashion Faces World Kids 2020. «Хочешь заявить о себе на весь мир? У тебя модельная внешность. Мечтаешь о контракте с мировыми модельными агентствами? Тогда кастинг Future Fashion Faces Models & Kids Estonia 2020 для тебя и твоего ребёнка»,- поделилась Милла. «В кастинге могут принять участие как действующие модели, так и те, кто только делает первые шаги на подиуме. Ждём на кастинг мальчиков и девочек, юношей и девушек. При выборе финалистов оценивается не только их фотогеничность, профессионализм и естественная красота, но и их соответствие современным стандартам индустрии. По итогам регионального отбора будут определены два победителя и призеры, которые получат возможность представлять Эстонию в мировом финале конкурса Future Fashion Faces World 2020 и Future Fashion Faces World Kids 2020”, - добавила Милла.

Для того, чтобы подать заявку на участие в кастинге на конкурс Future Fashion Faces Models & Kids Estonia 2020, необходимо до 12 января отправить 3 фотографии и краткое резюме с контактными данными на электронную почту: angelmodelseu@gmail.com с темой “FFF casting”. Все кандидаты младше 18 лет должны предоставить разрешение от родителей. Подходящие кандидаты будут приглашены на очный кастинг. Участие в региональном конкурсе платное.