Популярная блогер из Киева снимала для Instagram, как она рожает дома в воде

Блогер с 2,6 млн подписчиков в Instagram стала матерью в третий раз. Малыш родился дома, как и другие дети Софии. Но сейчас она решила показать подписчикам таинство появления на свет и сняла процесс на видео.

Киевлянка рожала в воде, на кадрах можно видеть, что она сидит в надувном бассейне. А рядом находился ее супруг Дмитрий, который заботливо делал девушке массаж и следил за ситуацией. София отметила, что муж очень сильно помог ей в этот важный момент.

Вы себе даже не представляете, как сильно в этих родах мне помог мой муж❤️Дима, благодарю тебя за бесценную поддержку!