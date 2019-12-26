Селедка в полушубке: классические и легкие варианты новогодних салатов

С наступающим! Если по какой-то причине вам хочется, чтобы в ваших тарелках лежал менее калорийный товарищ классического салата, то попробуйте приготовить его по нашим «облегченным рецептам». Это, конечно, не «тот самый вкус», но где-то близко. И вкусно, уверяет zozhnik.ru.
А еще эта статья – прекрасная возможность узнать сколько же калорий в обычной версии «шубы».
Селедка под шубой
Ингредиенты на 6 порций:
- 500 г картофеля (это 4-5 средних картофелины)
- 500 г моркови (4 средних)
- 500 г свеклы (3 штуки)
- 2 зеленых яблока (около 150 г)
- 500 г филе селедки
- 4 куриных яйца
- 200 г майонеза
- Соль и молотый черный перец по вкусу
Помойте и очистите картошку, морковь и свеклу, вскипятите воду и отварите до готовности морковь и картофель. Свеклу можно тоже сварить, но мы советуем запечь ее в духовке: плотно оберните нечищенный корнеплод фольгой, положите в огнеупорную форму и поставьте в духовку, прогретую до 180 градусов на 40 минут – час (время запекания зависит от размера свеклы). Охладите овощи и нарежьте морковь и картофель аккуратными мелкими кубиками, а свеклу натрите на средней терке.
Помойте и очистите оба яблока, избавьте их от семечек и прочих внутренностей и тоже нарежьте аккуратными мелкими кубиками.
Вытащите из филе сельди все кости, если они в нем остались после фабричной обработки, и нарежьте его мелкими кубиками (конечно же, аккуратными).
4 крупных яйца отварите вкрутую, охладите, очистите и натрите на средней терке. Все компоненты по отдельности перемешайте с небольшим количеством майонеза, посолите и поперчите по вкусу.
Выкладывайте слоями — сначала картошку с майонезом, потом морковь с майонезом, потом яблоко с майонезом, потом яйца с майонезом, потом селедку и, наконец, свеклу с майонезом. Дайте настояться в холодильнике час и подавайте, украсив мелко нарезанным зеленым луком.
Легкий вариант:
Самый калорийные элементы салата – заправка и селедка. Чтобы облегчить заправку, смешайте 50 майонеза и 150 обезжиренного натурального греческого йогурта, а селёдочный слой разбавьте мелко порубленными отварными креветками (300 г селедки + 200 г креветок).
В 100 г классической «селедки под шубой» содержится: 124 ккал | 5.7 г белков | 8.1 жиров | 6.7 г углеводов.
В 100 г облегченной «шубы» содержится: 87 ккал | 6.7 г белков | 3.6 г жиров | 6.7 г углеводов.
Оливье
Ингредиенты на 6 порций:
- 250 г говядины
- 800 г картофеля (7-8 штук)
- 300 г моркови (2-3 штуки)
- 1 средняя головка репчатого лука (около 100 г)
- 3 средних соленых огурца (около 200 г)
- 1 банка зеленого горошка (200 г)
- 200 г майонеза
- 3 куриных яйца
- соль, перец, зелень по вкусу
Отварите говядину в подсоленной воде, картошку и морковь помойте, очистите, положите в чуть подсоленный кипяток и варите до готовности.
Мясо и овощи остудите и нарежьте мелким кубиком. Для красоты и гармонии ингредиенты нужно нарезать кубиками одного размера.
Аккуратно перемешайте все подготовленные ингредиенты. Рекомендуем делать это силиконовой лопаткой, чтобы не разрушить их форму. Добавьте майонез, посолите и поперчите по вкусу. При подаче можно посыпать мелко нашинкованным зеленым луком.
Легкий вариант:
И снова заменяем майонез на смесь майонеза и нежирного греческого йогурта (50 г майонеза + 150 г йогурта). А вместо говядины берем запеченное куриное филе. Мы советуем помариновать филе в специях для мяса (но кладите немного) и запекать его в кулинарном рукаве или в форме с плотной крышкой – так получится сочнее.
В 100 г обычного оливье: 136 ккал | 5.4 г белков | 9 г жиров | 8 г углеводов
В 100 г лёгкого оливье: 90 ккал | 6.3 г белков | 3.5 г жиров | 8 г углеводов
Мимоза
Ингредиенты на 6 порций:
- 200 г моркови (2 средних)
- 1 средняя головка репчатого лука
- 3 куриных яйца
- 150 г сыра (гауда, тильзиттер, пошехонский или российский, посчитан 47% гауда)
- 200 г майонеза
- 30 г зеленого лука
- 200 г = 1 банка рыбных консервов (горбуша, сардины или сайра)
Отварите яйца вкрутую, а затем переложите их в кастрюлю с холодной водой, натколов их с тупого конца (так яйца будет проще очистить от скорлупы). Дайте им остыть, потом очистите и разделите яйца на белки и желтки. Белки нужно очень мелко нарубить ножом, а желтки размять вилкой «в кашу».
Луковицу помойте, очистите и очень мелко нарубите ножом или даже натрите на крупной терке. Если лук очень «злой», то присыпьте его тремя щепотками соли, перемешайте и залейте стаканом кипятка. Через пять минут слейте воду и обсушите.
Сыр натрите на мелкой терке, зелень измельчите ножом. Достаньте рыбу из банки и удалите косточки. Если консервы «в масле», то обсушите рыбу от масла: для этого используйте сложенное в несколько слоев бумажное полотенце. Положите рыбу в отдельную миску и разомните вилкой (можно измельчить блендером)
Оптимально, если все ингредиенты будут одинаковой температуры. Для этого поместите их все на полчаса в холодильник.
В широкое, но не очень глубокое блюдо выложите ровным слоем нарубленные яичные белки, поверх белков – слой тертого сыра. Третьим слоем выложите размятую рыбу и смажьте этот слой майонезом. Поверх майонеза кладите слой измельченного лука. Следующий слой — половина размятых желтков. Желтковый слой смажьте майонезом, а затем посыпьте измельченной зеленью.
В качестве завершающего слоя: протрите ложкой через сито оставшиеся желтки. Перед подачей Мимозу можно украсить зеленью, ломтиками лимона.
Легкий вариант:
Замените сыр жирностью 50% на тот, что содержит 17-20%, майонез на майонезно-йогуртовую смесь (50 г майонеза + 150 г греческого йогурта 3,2%), а сардины на смесь тунца в собственном соку и мелко нарубленные креветки (100 г тунца и 100 г креветок).
В 100 г классической Мимозы: 232 ккал | 11.3 г белков | 19.3 г жиров | 3.2 г углеводов.
В 100 г легкой Мимозы: 123 ккал | 12.8 г белков | 6.6 г жиров | 2.9 г углеводов.