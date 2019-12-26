Селедка в полушубке: классические и легкие варианты новогодних салатов

А еще эта статья – прекрасная возможность узнать сколько же калорий в обычной версии «шубы».

Селедка под шубой

Ингредиенты на 6 порций:

500 г картофеля (это 4-5 средних картофелины)

500 г моркови (4 средних)

500 г свеклы (3 штуки)

2 зеленых яблока (около 150 г)

500 г филе селедки

4 куриных яйца

200 г майонеза

Соль и молотый черный перец по вкусу

Помойте и очистите картошку, морковь и свеклу, вскипятите воду и отварите до готовности морковь и картофель. Свеклу можно тоже сварить, но мы советуем запечь ее в духовке: плотно оберните нечищенный корнеплод фольгой, положите в огнеупорную форму и поставьте в духовку, прогретую до 180 градусов на 40 минут – час (время запекания зависит от размера свеклы). Охладите овощи и нарежьте морковь и картофель аккуратными мелкими кубиками, а свеклу натрите на средней терке.

Помойте и очистите оба яблока, избавьте их от семечек и прочих внутренностей и тоже нарежьте аккуратными мелкими кубиками.

Вытащите из филе сельди все кости, если они в нем остались после фабричной обработки, и нарежьте его мелкими кубиками (конечно же, аккуратными).

4 крупных яйца отварите вкрутую, охладите, очистите и натрите на средней терке. Все компоненты по отдельности перемешайте с небольшим количеством майонеза, посолите и поперчите по вкусу.

Выкладывайте слоями — сначала картошку с майонезом, потом морковь с майонезом, потом яблоко с майонезом, потом яйца с майонезом, потом селедку и, наконец, свеклу с майонезом. Дайте настояться в холодильнике час и подавайте, украсив мелко нарезанным зеленым луком.

Легкий вариант:

Самый калорийные элементы салата – заправка и селедка. Чтобы облегчить заправку, смешайте 50 майонеза и 150 обезжиренного натурального греческого йогурта, а селёдочный слой разбавьте мелко порубленными отварными креветками (300 г селедки + 200 г креветок).

В 100 г классической «селедки под шубой» содержится: 124 ккал | 5.7 г белков | 8.1 жиров | 6.7 г углеводов.

В 100 г облегченной «шубы» содержится: 87 ккал | 6.7 г белков | 3.6 г жиров | 6.7 г углеводов.

Оливье

Ингредиенты на 6 порций:

250 г говядины

800 г картофеля (7-8 штук)

300 г моркови (2-3 штуки)

1 средняя головка репчатого лука (около 100 г)

3 средних соленых огурца (около 200 г)

1 банка зеленого горошка (200 г)

200 г майонеза

3 куриных яйца

соль, перец, зелень по вкусу

Отварите говядину в подсоленной воде, картошку и морковь помойте, очистите, положите в чуть подсоленный кипяток и варите до готовности.

Мясо и овощи остудите и нарежьте мелким кубиком. Для красоты и гармонии ингредиенты нужно нарезать кубиками одного размера.

Аккуратно перемешайте все подготовленные ингредиенты. Рекомендуем делать это силиконовой лопаткой, чтобы не разрушить их форму. Добавьте майонез, посолите и поперчите по вкусу. При подаче можно посыпать мелко нашинкованным зеленым луком.

Легкий вариант: