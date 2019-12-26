Богиня секса ⟩ Мария Горбань в купальнике без бретелей ошеломила Сеть

Сегодня актриса празднует 33-летие. Она отдыхает с семьей на Шри-Ланке. Мария участвует в съемках и успевает наслаждаться совместным досугом с бойфрендом Кириллом Зоткиным. Вместе с ними на курорте находится и наследница Марии, 5-летняя Стефания.

Горбань поделилась с поклонниками радостной новостью. Она поздравила себя с днем рождения. «Привет! Я — Маша! Мне 33, и я счастлива!» — иронично перефразировала телеведущая фразу участников популярного ток-шоу «Дом-2».

Мария Горбань празднует день рождения instagram.com/gorban_masha

Инстадива предстала в кадре в откровенном раздельном купальнике. На груди звезды красовался темно-зеленый бюстгальтер без бретелей. На Марии были надеты такого же цвета узорчатые трусики. Горбань распустила мокрые после купания волосы. В качестве аксессуара она приколола к локонам тропический белый цветок. Ведущая шоу «Орел и решка» снялась в естественном виде, без макияжа.