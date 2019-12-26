«Я занималась с ним сексом два раза»: Дана Борисова об отце своей дочери

Звезда в 2007 году родила дочь Полину от своего гражданского мужа. Пара познакомилась в 2005 году и рассталась вскоре после появления на свет совместного ребенка. Экс-возлюбленный неоднократно судился с теледивой за опеку над наследницей. Дана обвиняла Максима в невыплате алиментов. Сейчас они оказались в центре нового скандала.

Борисова долгое время лечилась от наркозависимости. Сейчас она уверяет, что ведет здоровый образ жизни. Недавно дочь обвинила ее в пристрастии к запрещенным веществам. Отец с помощью полицейских забрал 12-летнюю Полину к себе.

«За Полиной и вовсе с нарядом пришли. Я спрашиваю: «А зачем наряд-то, я бы сама ее проводила, подарков бы собрала». Отец Полины стоял за дверью. Это было моим условием, я ему сказала: «Не сметь заходить, он для меня чужой человек, с которым я занималась сексом два раза». Видимо, его злит, что у меня всё хорошо, я всё чаще появляюсь на телевидении, мои гонорары растут, я уже два с половиной года живу в чистоте», — эмоционально высказалась эпатажная светская львица.

Дана подчеркнула, что сделала анализы и доказала отсутствие наркотических веществ в крови. Борисова отмечает, что «чиста» и не намерена возвращаться к пагубным привычкам. «А я и не употребляю ничего! А родственнички по‑прежнему называют меня наркоманкой. На дочь я не обижаюсь. Неприятно, конечно, но, видимо, ее настраивают против меня. По поводу недавней ситуации — это цирк какой-то!» — цитирует Борисову «Собеседник».