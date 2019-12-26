Женский гороскоп на январь 2020 года

Женщина-Дева

Девы в начале 2020 года будут целиком и полностью заняты решением житейских проблем, выстраиванием взаимоотношений с членами семьи, благоустройством дома, адаптацией под приятные, но немного волнующие перемены. Астрологи советуют обратить внимание на знаки судьбы: в январе они подскажут прибыльное дело, которое не обязательно окажется денежным сразу. В деловой жизни возможны трудности из-за чужой невнимательности и халатности. Впрочем, к этому стоит отнестись с пониманием: звезды наградят Дев энергией, которой с головой хватит для урегулирования проблем и напутствия коллег.

Женщина-Весы

Женщинам-Весам звезды пророчат столкновение с резким неприятием родственников, с непонятными запретами, с конфликтами по поводу того, что Весы считают сугубо своим делом. Вероятны и денежные потери из-за неправильной расстановки приоритетов и неграмотного распоряжения ресурсами. Гармония внутри и гигиена сознания — лучшие помощники в этом месяце. По словам астрологов, пришло время действовать в своих интересах. Однако стоит корректно сообщить окружающим о своем решении, без скандалов и упреков. Любой межличностный негатив может дорого обойтись в энергетическом плане.

Женщина-Скорпион

Новый год может начаться у женщин-Скорпионов с довольно интересного предложения. Самое главное — не пропустить этот момент и не решить, что стабильность важнее, а с благодарностью принять шанс круто развернуть свою жизнь. И тогда весь 2020 год Скорпионы будут удачливыми в сердечных делах и успешными на рабочем поприще. Внимание и необходимое участие потребуют жилищно-бытовые вопросы и светские мероприятия. Бросив дела на середине и поддавшись течению, Скорпионы, скорее всего, упустят возможности и окажутся в проигрыше.

Женщина-Стрелец

Представительницы созвездия Стрельца в январе получат возможность начать долгосрочный и очень прибыльный проект. Возможно, к его реализации подтолкнет нехватка денег или желание заработать на что-то очень дорогостоящее — на квартиру, автомобиль, загородный дом. Правда, наивно надеяться, что получится действовать автономно и по своему усмотрению: за каждый шаг придется перед кем-то отчитываться, а решения принимать, руководствуясь чужим мнением. В январе многие женщины-Стрельцы будут вынуждены считаться с окружающими, особенно если те имеют полное право диктовать условия.

Женщина-Козерог

Астрологи советуют Козерогам уделить больше внимания реализации своих амбиций и планов, чем карьере. По гороскопу, ожидаются встречи с интересными людьми, озарения и перемены, которые заставят измениться как внутри, так и снаружи. Впрочем, если работа сейчас важнее, никто не запрещает сделать упор на служебные дела. К тому же во второй декаде месяца создадутся благоприятные условия для начала дела, которое многое даст в будущем, если Козероги сумеют подстроиться под реалии, удовлетворить требования и сработаться с разными людьми.

Женщина-Водолей

В январе звезды помогут женщинам-Водолеям обеими руками схватиться за интересные возможности, предполагающие смену жизненного курса. Не исключено, что перемены запустят цепочку счастливых случайностей, которые в результате кардинально поменяют привычную жизнь. В суете дней астрологи советуют обратить внимание и на дела, отложенные в долгий ящик. В этом месяце Водолеям обязательно стоит закончить начатое, выполнить данные обещания, реализовать загаданные желания. Начало нового года лучше встретить, демонстрируя Вселенной самостоятельность и решительность. Тогда все начинания обернутся успехом, оставив после себя чувство глубокого удовлетворения.

Женщина-Рыбы