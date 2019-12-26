Анастасия Костенко: «Жизнь – г..но»

Ожидание второго малыша несколько осложняется тем, что Насте приходится следить за дочерью Миланой, которая становится все активнее день ото дня. К тому же беременная Костенко много работает, поскольку Тарасов пока не примкнул ни к одному клубу, и доходы семьи во многом зависят от ее блога.

«В этот раз вообще по-другому: более ярко выражен челночный бег в туалет из кровати, в зеркале вижу я себя слоненком и даже не представляю, сколько мне еще придется набрать. Ну а самое главное — тяжко передвигаться, приседать и поворачиваться на другой бок. Единственное, что в этот раз радует — мое настроение. Как там говорится? Жизнь — г..но, но мы с лопатой! Времечко, пройди, пожалуйста, побыстрее, ну не люблю я быть ленивцем. Ни в коем случае не жалуюсь, наоборот, всегда на позитиве и стараюсь многих беременяшек поддержать. Низкий поклон женщинам, рискнувшим беременеть с небольшим отрывом», — делится Настя.