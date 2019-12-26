25 сексуальных мифов родом из детства, о которых давно пора забыть

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Кто из нас в детстве не верил различным страшилкам о сексе, рассказанным подругами, которые и сами толком не знали, что это такое? А ведь некоторые до сих пор в них верят — по крайней мере, так показало исследование, рассказывает «Домашний Очаг».
О многих интимных вещах часто приходится узнавать уже на практике. Хорошо, если мифы о сексе удается развеять вовремя. Но как быть с теми, кто до сих пор судит о длине мужского органа по размеру обуви? Недавнее исследование , проведенное медицинским онлайн-центром Zava, показало, что таких немало.
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