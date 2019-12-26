Чт, 26.12.2019

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25 сексуальных мифов родом из детства, о которых давно пора забыть

Подружки. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Кто из нас в детстве не верил различным страшилкам о сексе, рассказанным подругами, которые и сами толком не знали, что это такое? А ведь некоторые до сих пор в них верят — по крайней мере, так показало исследование, рассказывает «Домашний Очаг».

О многих интимных вещах часто приходится узнавать уже на практике. Хорошо, если мифы о сексе удается развеять вовремя. Но как быть с теми, кто до сих пор судит о длине мужского органа по размеру обуви? Недавнее  исследование , проведенное медицинским онлайн-центром Zava, показало, что таких немало.

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