Одежда со сроком годности: пять вещей, которые давно пора обновить

Бюстгальтер

Обновляй нижнее белье каждые шесть-девять месяцев, особенно это касается бюстгальтеров. На этом предмете гардероба не рекомендуется экономить, но даже самые качественные экземпляры могут через шесть месяцев регулярной носки прийти в негодность.

Основная задача бюстгальтера — поддерживать грудь, поэтому если ты заметила, что пояс и лямки растянулись, его нужно заменить. Также у тебя может поменяться вес и, соответственно, объем груди. Чашка должна плотно прилегать к груди, но не перетягивать ее.

Белая рубашка

Здесь все зависит от того, как часто ты ее надеваешь. Если ты носишь белую рубашку каждый день в офис, то внимательно следи за ее внешним видом. Она может посереть, пожелтеть, могут протереться локти и появиться катышки. Обычно при такой частой носке ее нужно обновлять примерно каждые полгода.

Спортивные кроссовки

Кроссовки — важная составляющая спортивной формы. От них во многом зависит комфорт и здоровье ног во время тренировок, поэтому они всегда должны быть в хорошем состоянии. Эксперты рекомендуют менять беговые кроссовки после каждых 500 километров, которые пробежал их владелец, а обычные тренировочные — каждые три-четыре месяца (если ты занимаешься в зале регулярно).

Даже если внешне кроссовки выглядят неплохо, то их подошва, вероятнее всего, пришла в негодность. Это может сказаться на качестве тренировок и вызвать некоторые проблемы со стопами.

Носки и колготки

Носки и колготки желательно обновлять каждые полгода. Частая стирка, ежедневная носка, трение с обувью — все это сильно влияет на состояние и качество чулочно-носочных изделий: растягивается резинка, теряется цвет, белое становится серым, появляются катышки и дырки.

Кроме того, есть физиологические причины, по которым следует покупать новые носки каждые шесть месяцев: иногда, особенно если обувь плохого качестве, происходит сильное потоотделение ног, что может стать причиной появления грибка, от которого не так просто избавиться, в том числе и на одежде.

Базовые футболки