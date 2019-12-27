Самый новогодний гороскоп: какой ты салат по знаку Зодиака?

Три ингредиента — и никаких гвоздей! Полезно для пищеварения, дешево и легко готовится, а значит, со всех сторон практично, что очень в духе Козерога. Бонус: это еще и красиво! В общем, это идеальный салат, с какой стороны на него ни взгляни: и подать не стыдно, и сожрут — не жалко. Поэтому каждый Новый год он присутствует на столе и, что поразительно, пользуется неизменным успехом. Хотя на самом-то деле все понимают, что хозяйка просто промахнулась, рассчитывая количество свеклы для селедки или винегрета. Но не пропадать же добру, да? Вот и Козерог, как добро, не пропадет никогда. Ом-ном-ном.