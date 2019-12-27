Родом из СССР ⟩ Девять рецептов отличных тортов, вкус которых многие помнят с детства

Торт «Наполеон»

Продукты:

тесто на торт диаметром 20-22 см

200 мл. холодного молока

120 гр. холодного маргарина

1 яйцо

1/4 ч. ложки лимонной кислоты

щепотка ванилина

1 ст. ложка коньяка или водки

2.5 стакана муки (стакан=250 мл).

Крем

2 стакана молока (стакан 250 мл)

2 яйца

200 гр. сахара

1 пакетик ванильного сахара

2 ст. ложки кукурузного крахмала (без горки)

200 мл. сливок 33%

1 пакетик закрепителя сливок

Как приготовить торт «Наполеон»

В миску просеять стакан муки, добавить маргарин, порезанный кубиками, ванилин и лимонную кислоту, порубить все ножом, чтобы получилась крошка. Отдельно смешать яйцо, молоко и коньяк, добавить в крошку, перемешать, и, добавляя постепенно остальную просеянную муку, замесить гладкое тесто, завернуть его в пленку и убрать в холодильник на 1 час.

Готовим заварной крем. В кастрюльке довести до кипения 1.5 стакана молока, отдельно в миске смешать миксером 0.5 стакана молока, сахар, ванильный сахар, крахмал и яйца. Помешивая, перелить эту смесь в кипящее молоко, варить мешая, пока крем не загустеет, выключить огонь, крем остудить.

Духовку нагреть на 200 градусов, противень застелить пергаментом.

Из теста испечь 12 очень тонких коржей до золотистого цвета, один - самый золотистый измельчить в крошку.

Взбить сливки с закрепителем в крепкую пену, осторожно смешать с заварным кремом.

Коржи промазать кремом, так же промазать бока торта, обсыпать крошкой.

Готовый торт оставить при комнатной температуре на 4 часа, затем убрать на ночь в холодильник.