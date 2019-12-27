Беременная жена Тарасова Анастасия Костенко сломала руку

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко всерьез обеспокоила своих фанатов. Она рассказала, что сломала руку и в ближайшие три недели будет ходить со специальной повязкой — бандажом. Неприятный инцидент произошел с ней из-за чрезмерной спешки, снимком она поделилась в своем Instagram-аккаунте.