Беременная жена Тарасова Анастасия Костенко сломала руку

Супруга футболиста рассказала, что в ближайшие три недели будет ходить со специальной повязкой, пишет Пятый канал.
Супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко всерьез обеспокоила своих фанатов. Она рассказала, что сломала руку и в ближайшие три недели будет ходить со специальной повязкой — бандажом. Неприятный инцидент произошел с ней из-за чрезмерной спешки, снимком она поделилась в своем Instagram-аккаунте.
«Все больше и больше день Х похож на спортивное соревнование с препятствиями, где главная цель — хоть как-то добраться до финиша», — призналась Анастасия.
Поклонники посетовали на случившиеся и поспешили пожелать Анастасии скорейшего выздоровления.