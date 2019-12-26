Простые способы вернуть любимого: сила желания, загаданного в новогоднюю ночь

В Новый год мы загадываем самые заветные желания и верим, что они обязательно исполнятся. Но если в любовных делах не все гладко, это может омрачить праздник. Не стоит расстраиваться раньше времени: именно в новогоднюю ночь случаются настоящие чудеса, и некоторые из этих чудес можем сотворить мы сами.
Например, вернуть любовь человека, который вам дорог. Эксперты-эзотерики считают, что это вполне реально. Представьте, сколько людей по всему миру в этот день концентрируют все свои внутренние силы, горячо надеясь, что осуществятся их мечты. Такое единодушие заряжает энергетику вокруг мощным положительным зарядом. В новогоднюю ночь Вселенная слышит наши надежды и просьбы и отзывается на них. И если любовная лодка дала трещину, в Новый год вы можете не просто попросить у высших сил возврата любви, вы сами в силах создать нужный импульс. Практикующие экстрасенсы портала Волшебники Любви рассказали нам, как это сделать.
Ритуал на возврат любви
Ритуал — это сильный способ воздействия на окружающий нас мир и на тонкие материи. Проводя ритуалы, мы собираем все наши внутренние силы, формируем намерение и воплощаем его. Ночь Нового года — отличное время, чтобы прибавить к вашим собственным резервам праздничную, положительно заряженную энергетику такого важного дня.
Ритуал на разжигание сердца любимого напомнит мужчине о вас и о ваших чувствах, заставит его думать о вас и тосковать по вашему вниманию. Для его проведения вам потребуется новогодняя свеча. Зажигая огонь, проговорите: «Как огонь ярок и жарок, так и твоему, (имя вашего мужчины), сердцу горячим быть да пылким, меня вспоминать, обо мне тосковать. Слово мое крепко».
Энергетика новогоднего праздника способствует возврату любви, разжиганию былых чувств. Огонь поможет вам сосредоточиться — недаром даже медитировать начинающим часто предлагают с использованием свечи. Ритуал советует Елена, ясновидящая и эксперт в любовных ритуалах. Она же рекомендует проводить ритуал при максимальной концентрации, а после отпустить желание, сосредоточившись на новогоднем празднике. Проведите его максимально приятно, постарайтесь зарядиться оптимизмом, верой в себя, и тогда новогоднее чудо само постучится в ваши двери.
Новогодний приворот
Не только огонь может воспламенить заскучавшего и поглядывающего налево мужчину. Есть и другие, более мягкие методики воздействия на подсознание человека. Екатерина, экстрасенс и таролог с многолетним стажем, советует приворот на воду. Новогодний приворот на воду относится к щадящим, но действенным методам. Особенно сильным он становится на растущей Луне — а 2020 год как раз начнется с роста Луны.
Когда часы будут бить двенадцать ударов, держите рядом с собой наготове стакан воды. Стакан должен быть простым, прозрачным, без узоров, а вода — чистой и не застоявшейся. Сконцентрируйтесь на ваших чувствах, на вашем желании вернуть любовь мужчины, вспомните все лучшие моменты, которые вы друг другу подарили. Вода вбирает в себя наши чаяния и надежды. Присоедините их к мировому круговороту, сделав три глотка из стакана, а остальное — выплеснув в окно.
Новый год — это семейный праздник, сердца в этот день устремлены навстречу друг другу. Новогодний приворот на воду — лишь способ подтолкнуть людей к соединению, если они и сами готовы к этому, но по какой-то причине чувства дали сбой. Если сердце мужчины изначально холодно, лучше прибегнуть к первому обряду. Ольга, специалист по любовной эзотерике, отмечает, что универсального рецепта всеобщего счастья нет. В разных ситуациях помогают разные методики, и потому вам лучше действовать, исходя из вашей ситуации.
Гадание в Новый год
Без новогодних гаданий сложно себе представить зимние праздники. Обычно гадать начинают еще в предпраздничный период, а заканчивают уже в Святки. И Новый год становится центром этого времени, действительно судьбоносным днем. Поэтому мы не только загадываем желания под Новый год, но и стремимся узнать, что же нас ждет дальше, за следующим жизненным поворотом.
В Новый год можно использовать оптимистичное, забавное, но правдивое гадание — по мандаринке. Татьяна, потомственная ясновидящая и экстрасенс, напоминает: нет универсального справочника в вашем индивидуальном случае, рассматривайте именно его, без общих советов и размытых формулировок.
Как гадать? Берем одинаковые листочки бумаги и пишем на них все возможные исходы ситуации, которая не дает вам покоя. Перечислите их честно, не сгущая краски, но и не драматизируя. Затем нужно их перемешать и разложить по кругу вокруг тарелки. Лучше, если она будет белой, без узоров. По тарелке мандаринку катают около минуты, затем прерывают круг и смотрят, у какого листочка она остановилась.
Важный момент: гадание не предвещает будущее на сто процентов, это распространенное заблуждение. Гадание подскажет вам наиболее возможный исход событий, но в ваших силах изменить будущее. Особенно — в Новогоднюю ночь. Возможно, именно гадание будет первым небольшим шагом к счастливому и прекрасному будущему со взаимными чувствами и любимым человеком рядом с вами.