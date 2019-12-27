Женщина стала инвалидом из-за крема для кожи

Из-за косметического средства она получила сильное поражение нервной системы. Теперь ее кормят через зонд, пишет Лайф.
Как уточняется, женщина пользовалась подобными кремами на протяжении семи лет. Купив очередной крем, она через некоторое время заметила непроизвольные мышечные движения, а также слабость в руках и плечах. Не понимая, что происходит, она обратилась к врачу.
Через две недели после начала лечения у нее ухудшилось зрение, походка стала неустойчивой, появились трудности с речью. Оказалось, что в креме содержалась метилртуть. Ею женщина и отравилась. Поскольку последствия отравления этим веществом тяжелее, чем от ртути, женщина получила сильное поражение нервной системы и инвалидность. Теперь она принимает пищу через зонд.
Комментируя произошедшее, доктор Пол Бланк из Калифорнийского университета в Сан-Франциско рассказал, что такой случай попадается специалистам впервые. Последние 50 лет в стране не было зафиксировано ни одного инцидента с отравлением этим веществом. Предостерегая людей от подобных ситуаций, он посоветовал приобретать лишь проверенную косметику и тщательно изучать состав.