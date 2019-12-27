Мягкая, сочная, вкусная ⟩ Как приготовить на Новый год утку в маринаде

Приготовить целую утку в преддверии праздника решится не каждая хозяйка, ошибочно полагая, что птица получится жесткой, со специфическим запахом, а целая гора испорченных ингредиентов отправится в мусорное ведро. Утка по нашему рецепту — совсем другое дело: даже новичку на кухне под силу сделать жесткое мясо мягким, сочным, ароматным!
Удачный рецепт праздничной птицы должен быть в арсенале каждой хозяйки. «Так Просто!» расскажет, как приготовить утку мягкой и сочной словно пух, удивить гостей и прослыть настоящей мастерицей кулинарии. Правильный маринад и удачный соус придут на помощь и подарят новогоднее угощение в виде румяной птицы, тающей во рту.
Как приготовить сочную утку
Ингредиенты
тушка утки
4–5 кислых яблок
115 г свежевыжатого апельсинового сока
100 г соевого соуса
30 г тертого имбиря
2 ст. л. меда для маринада
1 ст. л. апельсиновой цедры
2 ч. л. сушеного чеснока
1/2 ч. л. черного перца
1 ст. л. меда для начинки
1/4 ч. л. корицы
апельсины для украшения
Ингредиенты для соуса
10–12 ст. л. сока и жира из утки
170 г свежевыжатого апельсинового сока
мякоть 1 апельсина
1–2 ч. л. крахмала
1–2 ст. л. меда
1 ст. л. лимонного сока
50 мл воды
1 щепотка корицы
Приготовление
Утку выпотроши, тщательно промой, очисти от перьев и обязательно срежь сальные железы, расположенные на хвосте, иначе птица может источать неприятный запах даже после приготовления.
В отдельной посудине смешай соевый соус, апельсиновый сок, имбирь, цедру апельсина и мёд. Помешивай маринад, пока мед не растворится.
Готовым маринадом залей утку, накрой емкость пищевой пленкой и отправь в холодильник на 24 часа. Учти, что время от времени необходимо переворачивать птицу в блюде, чтобы мясо замариновалось равномерно.
1 яблоко очисти от середины, нарежь кольцами и уложи на противень, предварительно застеленный фольгой. Чеснок смешай с молотым черным перцем и тщательно натри смесью тушку птицы, достав ее из маринада.
Оставшиеся яблоки разрежь на 4 части, присыпь корицей, добавь 1 ст. л. мёда и тщательно перемешай. Затолкай внутрь утки ароматные яблоки, закрой отверстие бамбуковой шпажкой или зубочистками, сверху укрой фольгой. Отправь птицу в разогретую до 180 градусов духовку на 1,5 часа.
Достань утку из духовки, сними фольгу, а сок и жир, получившийся во время запекания птицы, аккуратно собери в отдельную миску (хватит 10–12 ст. л.). Утку снова оберни фольгой и отправь в духовку еще на 30 минут.
Пока птица запекается, приготовь соус: в сотейник вылей утиный жир, добавь апельсиновый и лимонный сок, корицу, мёд, хорошо перемешай и доведи смесь до кипения. Крахмал смешай с водой и добавь в соус. Помешивая, доведи жидкость до кипения. Если соус получается слишком жидким, добавь еще немного крахмала, разведенного с водой.
В кипящий соус добавь мякоть апельсина, еще раз доведи до кипения и сними с огня. Соус должен получиться кисло-сладким, если не хватает сладости — добавь мёд или сахар, кислоты — лимонный сок.
Достань утку из духовки, сними фольгу, полей птицу жиром и соком. Крылья, ножки и хвост оберни фольгой, чтоб они не подгорели. Запекай еще 20 минут до румяной корочки.
Проверь готовность утки с помощью зубочистки: если вытекает светлый сок, значит птица готова. Накрой утку фольгой и оставь на 15 минут «отдохнуть».
Готовую птицу уложи на блюдо, укрась апельсинами и скорее подавай к столу с фирменным соусом. Приятного аппетита!
Запечь сочную утку под силу даже новичку на кухне! Чтобы мясо птицы получилось нежным и мягким, а аромат свел с ума еще во время готовки, смело следуй нашему проверенному рецепту и не переживай, что старания пойдут насмарку — изумительная утка получится с первого раза.
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