Легко и вкусно! ⟩ Готовим новогоднее меню из фильма «Ирония судьбы»

Крабовый салат

Норма продуктов на 4-5 порций: крабы консервированные - 1 банка, консервированный зеленый горошек - 1 банка (0,5 литра), соус майонез - 1 банка (200 граммов).

Возьмите баночку консервов «крабы», отделите хрящевые пластинки от мякоти и раскрошите на мелкие кусочки. Консервированный зеленый горошек (без жидкости) соедините с крабами. Посолите, заправьте соусом майонез, перемешайте ложкой и поставьте в холодное место на 30-40 минут.

Салат «Оливье»

Продукты: зеленый горошек 0,5 банк., картофель 2-3 шт., колбаса 100 гр., лук репчатый 1 луковиц., майонез, яйца куриные 5 шт.

Яйца сварить и порезать на мелкие кусочки, добавить зеленый горошек и мелко порезанный лук.

Вареный и порезанный картофель высыпать туда же, также сделать и колбасу.

Все заправить майонезом и посолить.

Ростбиф

мясо говяжье (вырезка) - 400г , мука пшеничная - 40 г, жир - 80г, соль, перец по вкусу

для маринада:

- лук репчатый - 1-2 луковицы среднего размера

- морковь - 2-3 шт.

- корень сельдерея - 80 г

- корень петрушки - 80 г

- масло растительное - 80 г

- сахар - 2 ст. л.

- лавровый лист - 1 шт.

Вначале готовится маринад: овощи мелко нарезают, добавляют сахар, растительное масло, перец и все тщательно перемешивают до тех пор, пока не начнет выделяться овощной сок. В готовый маринад уложить кусочки мяса и оставить в прохладное место на сутки. Через 24 часа мясо очистить от овощей, запанировать в муке и обжарить в сковороде на сильно разогретом свином жиру со всех сторон. Затем на 15-20 мин. сковороду с мясом поставить в духовку (следите, чтобы мясо внутри было розовым). Готовый ростбиф нарезать тонкими ломтиками вдоль волокон, уложить на подогретое блюдо и полить соком, образовавшимся при жарке.

Заливная рыба

судак или треска 1 шт. (вес 2 кг)

лук репчатый 2 шт.

морковь 1-2 шт.

корень петрушки

пучок зелени

лавровый лист

желатин (40 г на 1 литр бульона)

Рыбу очистить на филе с кожей без костей. Нарезать его на куски и уложить в кастрюлю кожей вниз. Сверху выложить голову рыбы, хвост, очищенные луковицы, корень петрушки, пряности и залить водой. Варить, снимая пену, не допуская сильного кипения. Из бульона вынуть кости и куски рыбы. Рыбу уложить в форму для заливного. В теплый бульон ввести размоченный желатин, помешать и довести до кипения. Рыбу смочить бульоном, украсить тонко нарезанными лимонными дольками, зеленью, вареной морковкой. Поставить в холодильник, чтобы украшения приклеились, затем залить оставшимся бульоном-желе и поставить в холодильник.