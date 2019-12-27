Как забыть бывшего и начать жить заново

Романтические отношения оставляют глубокий отпечаток на сердце каждой девушки, и отпустить воспоминания порой бывает сложнее, чем покорить Эверест. Наверняка вам знакомо щемящее чувство внутри, которое проскальзывает всякий раз, когда вы оказываетесь в «вашем» кафе или случайно включаете в плеере «вашу» песню.
Но не стоит впадать в депрессию! Лучше приступить к работе над собой — и окончательно отпустить все обиды. Как это сделать — журнал Grazia разбирается вместе с парапсихологом Евгением Коссманом.
Дальше читайте ЗДЕСЬ!