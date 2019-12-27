Пт, 27.12.2019

Стилист раскрыл рецепт средства от посеченных кончиков волос

Секущиеся кончики волос. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Средство можно приготовить в домашних условиях и обойдется оно дешево, пишет vladtime.ru.

Стилист дал совет девушкам, которые страдают от посеченных кончиков волос. Даже если волосы получают нужный уход, они могут выглядеть сухими из-за своей структуры.

Чтобы исправить ситуацию, понадобится оливковое масло и бутылочка с распылителем. Итак, чтобы исправить посеченные кончики, после каждого мытья волос их нужно обрабатывать специальным раствором.

Для приготовления понадобится всего два ингредиенты: вода и оливковое масло. Соединяем их в баночке с распылителем в пропорции 1:5 и перед применением взбалтываем.

Такой состав сделает волосы более ухоженными, однако применять такое средство нужно правильно. Самая главная ошибка - применять слишком много масла. В погоне за идеальными волосами многие наносят слишком много масла и волосы становятся тяжелыми и жирными. Стоит набраться терпения. Масло будет иметь как мгновенный, так и длительный эффект.

Масляный раствор напитает кончики волос и склеит посеченные концы. Наносить масло на кончики стоит после мытья волос, предварительно высушив их полотенцем. Лучше всего после нанесения масла завернуть волосы в полиэтиленовый пакет или шапочку, оставить так на 15 минут, после чего высушить волосы феном.

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