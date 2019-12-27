Стилист раскрыл рецепт средства от посеченных кончиков волос

Стилист дал совет девушкам, которые страдают от посеченных кончиков волос. Даже если волосы получают нужный уход, они могут выглядеть сухими из-за своей структуры.

Чтобы исправить ситуацию, понадобится оливковое масло и бутылочка с распылителем. Итак, чтобы исправить посеченные кончики, после каждого мытья волос их нужно обрабатывать специальным раствором.

Для приготовления понадобится всего два ингредиенты: вода и оливковое масло. Соединяем их в баночке с распылителем в пропорции 1:5 и перед применением взбалтываем.

Такой состав сделает волосы более ухоженными, однако применять такое средство нужно правильно. Самая главная ошибка - применять слишком много масла. В погоне за идеальными волосами многие наносят слишком много масла и волосы становятся тяжелыми и жирными. Стоит набраться терпения. Масло будет иметь как мгновенный, так и длительный эффект.