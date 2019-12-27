Регина Тодоренко заявила, что смогла «впихнуть ребенка» в свою жизнь экстремалки

Бывшая ведущая шоу «Орел и решка» известна любовью к экстремальным занятиям. Она путешествовала по миру и сталкивалась с различными опасностями. Многих интересовало, остепенится ли звезда после рождения ребенка. Регина дала понять, что вовсе не намерена почивать на лаврах своей славы.

«Я из тех девушек, которые любят экстрим, любят рисковать жизнью, покорять горы и опускаться на дно океана так глубоко, где мало кто бывал, люблю работать сутками напролет: сегодня снимать рекламную кампанию в Италии, а через 12 часов уже быть на Бали, ловить волну. Как впихнуть в такую жизнь ребенка??? Как? Я очень боялась, что перестану быть активной, что динамика моих передвижений моментально снизится, что придется жертвовать любимой работой, которая приносит доход, боялась, что придется надолго оставлять малыша на бабушек, нянь и т. д. », — призналась Тодоренко.

Регина Тодоренко с сыном instagram.com/reginatodorenko/

Оказалось, маленький Миша не мешает матери вести привычный образ жизни и развивать карьеру. Ведущая шоу «Пятница с Региной» отметила, что с ней и 34-летним мужем Владом Топаловым «вмиг что-то произошло», и они ощутили «сумасшедшую» любовь к своему ребенку. Ранее светская львица не понимала мам, которые носятся со своими детьми как с «дурень с писаной торбой». Теперь она спокойно сама совмещает уход за малышом и работу.