Регина Тодоренко заявила, что смогла «впихнуть ребенка» в свою жизнь экстремалки

29-летняя Регина Тодоренко рассказала об изменениях своей жизни после появления наследника. Телезвезда объяснила, как научилась совмещать работу и материнство, сообщает Cosmo.
Бывшая ведущая шоу «Орел и решка» известна любовью к экстремальным занятиям. Она путешествовала по миру и сталкивалась с различными опасностями. Многих интересовало, остепенится ли звезда после рождения ребенка. Регина дала понять, что вовсе не намерена почивать на лаврах своей славы.
«Я из тех девушек, которые любят экстрим, любят рисковать жизнью, покорять горы и опускаться на дно океана так глубоко, где мало кто бывал, люблю работать сутками напролет: сегодня снимать рекламную кампанию в Италии, а через 12 часов уже быть на Бали, ловить волну. Как впихнуть в такую жизнь ребенка??? Как? Я очень боялась, что перестану быть активной, что динамика моих передвижений моментально снизится, что придется жертвовать любимой работой, которая приносит доход, боялась, что придется надолго оставлять малыша на бабушек, нянь
«Проанализировав этот год, заметила, что мы с Майклом вместе отработали около 15 разных проектов, побывали уже в семи странах (о путешествиях с малышом расскажу чуть позже более подробно), успели „потягать тигра за хвост“ на сафари, поймать волну с мамой на Бали, съесть итальянскую пасту на озере Гарда, первый раз увидели Черное море, Персидский залив и поплавали в Индийском океане… И еще много всего. Я рассекретила этот код да Винчи и поняла, что с детьми женщина успевает гораздо больше, чем без них!» — подчеркнула Регина.