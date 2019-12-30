Женский гороскоп на неделю с 30 декабря 2019 года по 5 января 2020 года

Женщина-Дева

Девам на этой неделе придется обратиться за помощью к опыту, полученному в 2019 году. Не стоит бояться ошибок, поскольку их сейчас вряд ли удастся избежать, зато настойчивость, позитивный настрой и ясные мысли помогут усовершенствовать приобретенные навыки. Любые контрмеры, направленные на достижение успеха, будут максимально эффективны в начале января. А вот до наступления нового года лучше быть аккуратнее в финансовых вопросах и в конфликтных ситуациях.

Женщина-Весы

Череда новогодних праздников — отличное время, чтобы уютно провести дни и поверить в сказку. Звезды советуют женщинам-Весам обратить внимание на себя и свои чувства: на стыке двух годов в голову будут приходить правильные мысли, которым стоит уделить достаточное количество внимания. Они касаются успехов в будущем: интересные и важные в плане самопознания события могут подсказать, как без особого ущерба реализовать свои желания или разрешить спорную ситуацию в свою пользу.

Женщина-Скорпион

Представительницы Скорпиона будут вовлечены в какую-то необычную ситуацию. Это вряд ли будет связано с карьерой или заработком. Скорее, речь идет о частной жизни, так что новогодние каникулы подарят счастливые перемены. Из опасностей астрологи выделяют стремление к манипуляции и корыстным методам достижения желаемого. Целеустремленные Скорпионы и сами не заметят, как они ловко воспользуются чужими ресурсами для достижения личных целей и заставят другого отвечать за их собственные ошибки. Это все, конечно, очень облегчит жизнь, но таким поведением можно нажить себе врагов.

Женщина-Стрелец

Женщины-Стрельцы за новогодние праздники наберутся сил для того, чтобы сделать крупные свершения. Причем свершения эти будут ради кого-то, кто обратится за помощью. Астрологическая ситуация указывает, что представительницы данного знака виртуозно справятся со всеми сложностями, сумеют развернуть в свою пользу спорные и напряженные для психики ситуации, подчинят и свои эмоции, и обстоятельства, и людей, которые их создают. К тому же Стрельцы научатся манипулировать тем, с кем до этого во всем соглашались.

Женщина-Козерог

На этой неделе какая-то двойственная ситуация поможет Козерогам принять судьбоносное решение. По словам астрологов, это будет интересное событие, которое раскроет глаза на многие вещи, поможет больше узнать о себе и еще больше получить в духовном смысле. Отличное время для того, чтобы сделать уборку в мыслях и избавиться от лишнего негатива. Не стоит думать, что сама судьба вздумала ставить перед вами преграды и возводить стены. Немного упорства, горстка оптимизма, вера в себя — и все изменится в ближайшее время, а удача перейдет на вашу сторону.

Женщина-Водолей

Пока все дружно будут встречать Новый год, Водолеям предстоит вернуться к прошлому и довести некоторые события до логического завершения. Не стоит лукавить и откладывать что-то на потом. Нежелание разбираться с проблемами будет иметь не самые лучшие последствия: возможен перенос в 2020 год всего, о чем хочется забыть. А вот благополучное завершение открытых ситуаций обеспечит много приятных перемен в будущем. Очень важно гармонизовать внутреннее состояние и не перессориться с близкими. Астрологи советуют практиковать самоанализ, сократив праздное времяпровождение и тесное общение с неприятными людьми.

Женщина-Рыбы