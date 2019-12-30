Женский гороскоп на неделю с 30 декабря 2019 года по 5 января 2020 года

Новогодние праздники — это время красивой, доброй сказки, которая приходит в жизнь каждой женщины в конце года. Чтобы ваши мечты исполнились, а настроение не портилось по пустякам, предлагаем узнать, что ждет знаки Зодиака в наступающем году.
Наступает волшебное время, которое очень важно провести правильно и закончить самые важные дела. 2019 год должен забрать весь негатив, а 2020 принести облегчение, свежую энергию и новые перемены. И сейчас многое зависит от нас самих. То, с каким настроением вы проведете праздничную неделю, определит вашу жизнь на грядущие 12 месяцев.
Женщина-Овен
Переходная неделя от старого к новому позволит женщинам-Овнам насладиться результатами проделанной работы. На этой неделе с легкостью получится разрешить даже повисшие вопросы, которые в прошлом году витали в воздухе и мешали жить. Представительниц Знака ждут поощрения, слова благодарности, подарки судьбы — как духовные, так и материальные. Но, чтобы получить от жизни максимум, астрологи советуют использовать нестандартные методы и те качества, таланты, черты характера, которые вы обычно не афишируете.
Женщина-Телец
В период новогодних праздников к женщинам-Тельцам потянутся окружающие. Звезды уверены: не так давно представительницы этого знака приняли правильное решение по отношению к людям, и теперь в окружении появятся преданные друзья. Будет много встреч с близкими, вполне вероятны романтические знакомства или появление в жизни приятного человека из прошлого. Возрастет включенность в дела родственников: Тельцы смогут решить за них вопросы, в которых они сами пасуют. Однако вероятны какие-то растянутые по времени сомнения относительно честности. Необходимо остерегаться слухов, даже если они кажутся безобидными.
На этой неделе будет много возвратных ситуаций. Женщины-Близнецы не раз вспомнят прошлое и воспользуются полученным опытом. Однако астрологи рекомендуют поступать несвойственным образом: только так получится разорвать порочный круг. Решительные действия и шаги в нужном направлении должны быть предприняты не по велению души, а исходя из холодного расчета. Пришло время навести порядок, заново расставить приоритеты и отбросить все лишнее без сожалений. Далеко не все, что есть в жизни, заслуживает перехода в новый год.
Женщина-Рак
Представительницы Рака рискуют столкнуться с проблемами в тех сферах, в которых до этого все было спокойно. Впрочем, неприятности пойдут на пользу, поскольку они выявят слабые места, а значит, Раки смогут «укрепить тыл» и максимально обезопасить себя. Да и на характере новые обстоятельства скажутся лучшим образом: добавят недостающих качеств. По прогнозу астрологов, уже в первых числах января Раки заметно изменятся в лучшую сторону, станут веселее и спокойнее. А тот, кто оптимистично смотрит вперед, может надеяться на счастливый исход.
Женщина-Лев
Вселенная предупреждает Львиц: нужно проявить активность в социальной сфере. На этой неделе важную роль в деловой и частной жизни сыграют люди. Окружающие своевременно предупредят о каких-то назревающих трудностях, важных событиях или опасностях, которые могут в чем-то навредить. Прислушавшись к советам, Львы смогут подготовиться, поставить энергетическую защиту, «подчистить хвосты» и упрочить свои позиции. Эксперты dailyhoro.ru настоятельно советуют пообщаться с друзьями, коллегами, семьей и дальними родственниками. Если этого не сделать, то неприятности заявятся намного быстрей, причем в самый неподходящий момент.
Девам на этой неделе придется обратиться за помощью к опыту, полученному в 2019 году. Не стоит бояться ошибок, поскольку их сейчас вряд ли удастся избежать, зато настойчивость, позитивный настрой и ясные мысли помогут усовершенствовать приобретенные навыки. Любые контрмеры, направленные на достижение успеха, будут максимально эффективны в начале января. А вот до наступления нового года лучше быть аккуратнее в финансовых вопросах и в конфликтных ситуациях.
Женщина-Весы
Череда новогодних праздников — отличное время, чтобы уютно провести дни и поверить в сказку. Звезды советуют женщинам-Весам обратить внимание на себя и свои чувства: на стыке двух годов в голову будут приходить правильные мысли, которым стоит уделить достаточное количество внимания. Они касаются успехов в будущем: интересные и важные в плане самопознания события могут подсказать, как без особого ущерба реализовать свои желания или разрешить спорную ситуацию в свою пользу.
Женщина-Скорпион
Представительницы Скорпиона будут вовлечены в какую-то необычную ситуацию. Это вряд ли будет связано с карьерой или заработком. Скорее, речь идет о частной жизни, так что новогодние каникулы подарят счастливые перемены. Из опасностей астрологи выделяют стремление к манипуляции и корыстным методам достижения желаемого. Целеустремленные Скорпионы и сами не заметят, как они ловко воспользуются чужими ресурсами для достижения личных целей и заставят другого отвечать за их собственные ошибки. Это все, конечно, очень облегчит жизнь, но таким поведением можно нажить себе врагов.
Женщина-Стрелец
Женщины-Стрельцы за новогодние праздники наберутся сил для того, чтобы сделать крупные свершения. Причем свершения эти будут ради кого-то, кто обратится за помощью. Астрологическая ситуация указывает, что представительницы данного знака виртуозно справятся со всеми сложностями, сумеют развернуть в свою пользу спорные и напряженные для психики ситуации, подчинят и свои эмоции, и обстоятельства, и людей, которые их создают. К тому же Стрельцы научатся манипулировать тем, с кем до этого во всем соглашались.
На этой неделе какая-то двойственная ситуация поможет Козерогам принять судьбоносное решение. По словам астрологов, это будет интересное событие, которое раскроет глаза на многие вещи, поможет больше узнать о себе и еще больше получить в духовном смысле. Отличное время для того, чтобы сделать уборку в мыслях и избавиться от лишнего негатива. Не стоит думать, что сама судьба вздумала ставить перед вами преграды и возводить стены. Немного упорства, горстка оптимизма, вера в себя — и все изменится в ближайшее время, а удача перейдет на вашу сторону.
Женщина-Водолей
Пока все дружно будут встречать Новый год, Водолеям предстоит вернуться к прошлому и довести некоторые события до логического завершения. Не стоит лукавить и откладывать что-то на потом. Нежелание разбираться с проблемами будет иметь не самые лучшие последствия: возможен перенос в 2020 год всего, о чем хочется забыть. А вот благополучное завершение открытых ситуаций обеспечит много приятных перемен в будущем. Очень важно гармонизовать внутреннее состояние и не перессориться с близкими. Астрологи советуют практиковать самоанализ, сократив праздное времяпровождение и тесное общение с неприятными людьми.
Женщина-Рыбы
Женщин-Рыб ждет отличная неделя, чтобы заняться своей частной жизнью. Особые успехи ждут в сфере увлечений, творчества, поездок и любви. У представительниц этого знака возможен всплеск вдохновения и творческой энергетики, что стоит направить не только на решение текущих проблем, но и на положительную эмоциональную подзарядку. Если к творчеству душа не лежит, то можно перенаправить энергию в романтику — там есть все шансы вытянуть счастливый билет. Правда, некоторым для этого придется приложить немало психологических усилий, чем-то пожертвовать, в чем-то изменить себе и своим принципам или даже пойти на открытый конфликт с уважаемым человеком.