Вот это сила ⟩ Вычисляем партнера, который не разочарует в постели

Когда мы встречаем нового партнера, выяснить, насколько тот сексуально активен, довольно непросто. Многие люди в постели оказываются совсем не такими, какими мы ожидаем: активный и громкий мужчина в жизни запросто может стушеваться, стоит ему переступить порог вашей спальни, и наоборот робкий парень может оказаться сексуальным гигантом. Мы собрали несколько интересных фактов о людях, которые могут похвастаться высоким либидо. Давайте узнаем.

Сила моря

Наверное, все уже устали слушать, что якобы красная рыба и кальмар заставляют мужчину просто сгорать от желания. И тем не менее специалисты уверены — все так и есть. Проведя эксперимент, психологи выяснили, что пары, предпочитающие морепродукты, в большинстве случаев завершают день сексом. Более того, по оценкам специалистов, регулярное употребление даров моря способствует улучшению качества спермы, помогает наладить менструальный цикл и, есть и такая теория, способствует удачному оплодотворению.

Еще громче

Еще один интересный факт — любители громкой музыки редко испытывают проблемы с сексом, причем дело не всегда в том, что любимый рокер помогает заглушить ваши стоны, если вы живете в одной квартире с родителями. Все дело в гормоне дофамине: наш организм вырабатывает дофамин в качестве реакции на положительные эмоции от прослушивания музыки, мозг при этом начинает искать способ получить еще больше удовольствия, выбирая главным из них секс. Примерно такая же реакция вырабатывается после вкусного ужина, возьмите на заметку.

«Совы» — лучшие любовники

Кто рано встает, то редко занимается сексом. Специалисты из США провели удивительное исследование, в результате которого заявляют, что женщины и мужчины, которые ложатся и встают поздно, более склонны к рискованным поступкам и предпочитают частый секс. Но для «жаворонков» также есть хорошие новости: в отличие от «сов», они чаще вступают в длительные отношения.

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