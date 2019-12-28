Свадебный гороскоп на 2020 год по знакам Зодиака

Так ли это на самом деле, можно ли жениться и выходить замуж в 2020 году, какие последствия свадьбы будут в зависимости от знаков Зодиака, и что думают по этому поводу астрологи, узнайте в статье.

Многих людей интересует вопрос, 2020 год – для свадьбы благоприятный или нет? Ведь если влюбленная пара достигла полного взаимопонимания и гармонии в своих отношениях – то самое время заключить брак, несмотря на страхи. Но, если верить суевериям, то и високосный 2020-й, и еще два года, которые идут следом за ним – год вдовца и год вдовы, а значит, самые неподходящие для свадьбы периоды. Когда же в таком случае оформлять отношения?

Символ 2020 года Крыса, исходя из восточного гороскопа, по натуре животное мудрое, практичное, нацеленное на семью, крепкий союз и верность. Так что свадьба в год Крысы 2020 практически для всех знаков Зодиака будет счастливой. Но не забывайте, что Крыса не потерпит измены и жестоко накажет за любое проявление неверности.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Противоречивый период для свадьбы. Под влиянием самого упрямого знака Зодиака в такой семье возможны частые размолвки из-за разных точек зрения партнеров на один и тот же вопрос. Решения будут приниматься на уровне эмоций. В то же время такая семья будет обладать сильной энергетикой и сообща способна свернуть горы.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Этот знак Зодиака поспособствует созданию стабильной и дружной семьи. Несмотря на устоявшееся мнение, что в мае люди маются, в этих отношениях для мужа и жены в приоритете всегда будут оставаться взаимная поддержка, внимание, верность, стабильность, а также сильная сексуальная энергетика.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Семья, созданная под воздействием Близнецов, внешне выглядит очень надежно и стабильно, а потому пользуется уважением у окружающих. Это влияние часто оказывается взаимным, поскольку какие-то ссоры или размолвки между супругами чаще продиктованы не внутренними проблемами, а мнением общества.

Рак (21 июня – 20 июля)

Свадьба, которую сыграли под знаком Рака, приводит к рождению по-настоящему прочных и крепких семейных отношений. И муж, и жена тянутся к домашнему уюту, ответственности и привязанности друг к другу. Но часто как раз из-за слишком сильных чувств такая семья страдает от чрезмерной ревности кого-то из партнеров.

Лев (21 июля – 22 августа)

Это очень сильный зодиакальный знак, так что приводит он к формированию такой же сильной и яркой семьи. Эта пара способна покорить чуть ли не все вершины во многих сферах жизни и добиться успеха и уважения. Главное условие для счастья – это взаимная поддержка друг друга, доверие и действие сообща.

Дева (23 августа – 22 сентября)