Пять правил ухода за руками в зимнее время

В холодное время года кожа рук грубеет, краснеет и становится шершавой.
Чтобы избежать подобных неприятностей, нужно помнить о простых, не требующих усилий, правилах ухода за руками, пишет Rambler.ru.
Регулярное использование крема
Наносите крем два раза в день: утром мажьте руки кремом за 30 минут до выхода на улицу, а вечером — перед сном. В течение дня важно обновлять средство после каждого мытья рук.
Мойте руки только теплой водой
Если вода горячая или, наоборот, холодная, то она вызывает стресс для кожи. Мойте руки теплой водой и используйте такое мыло, которое будет питать и увлажнять руки.
Помните о кутикуле
Зимой кутикуле нужно помогать также как и коже. Любое натуральное масло, с витамином Е в составе, поможет ей оставаться мягкой. Нанесите масло на кутикулу массирующими движениями — спасибо скажет не только кутикула, но и ногтевая пластина.
Сделайте пилинг для кожи рук
Пилинг отшелушивает ороговевшие клетки кожи и делает кожу более гладкой, а главное податливой для уходовых средств.
Не забывайте про перчатки
Самое важное правило. Если кожа рук будет постоянно подвергаться холоду, ветру, дождю и снегу, то предыдущие правила вряд ли смогут как-то вам помочь. Поэтому, сделайте перчатки важным элементом вашего образа и вперед с гордо поднятой головой и красивыми руками.