Пять правил ухода за руками в зимнее время

Чтобы избежать подобных неприятностей, нужно помнить о простых, не требующих усилий, правилах ухода за руками, пишет Rambler.ru.

Регулярное использование крема

Наносите крем два раза в день: утром мажьте руки кремом за 30 минут до выхода на улицу, а вечером — перед сном. В течение дня важно обновлять средство после каждого мытья рук.

Мойте руки только теплой водой

Если вода горячая или, наоборот, холодная, то она вызывает стресс для кожи. Мойте руки теплой водой и используйте такое мыло, которое будет питать и увлажнять руки.

Помните о кутикуле

Зимой кутикуле нужно помогать также как и коже. Любое натуральное масло, с витамином Е в составе, поможет ей оставаться мягкой. Нанесите масло на кутикулу массирующими движениями — спасибо скажет не только кутикула, но и ногтевая пластина.

Сделайте пилинг для кожи рук

Пилинг отшелушивает ороговевшие клетки кожи и делает кожу более гладкой, а главное податливой для уходовых средств.

Не забывайте про перчатки