Как принимать ванну, чтобы не навредить здоровью: типичные ошибки

Грязная ванна

Перед каждым купанием ее необходимо мыть. Даже если пару дней назад старательно очищали ванну абразивными дезинфицирующими средствами. Визуально она может быть чистой, но там уже успели поселиться бактерии и микробы.

Не поленитесь помыть ванну и после купальной церемонии.

Купание на полный желудок

Не стоит принимать ванну сразу после еды. Во время этой процедуры пищеварительная система ослабевает, пища не переваривается. Могут возникнуть тяжесть, тошнота и даже рвота.

Ванна с кипятком

Горячая ванна — понятие относительное. Это не означает, что нужно набирать в нее кипяток. Слишком горячая вода сушит кожу и лишает ее защитной жировой смазки. Длительное пребывание в такой ванне перегружает сердце, вызывает головокружение и может закончиться потерей сознания.

Если уж любите горячую воду, лежите в ней не более 4-6 минут. Чтобы легче дышалось, дверь оставляйте приоткрытой.

Горячие ванные противопоказаны при сердечной недостаточности, пониженном давлении, сахарном диабете первого типа, гинекологических заболеваниях, острых или хронических воспалениях.

Продолжительный заплыв

Безопасной считается ванна, температура которой не превышает 37 градусов. Время пребывания — не более 20 минут. За этот промежуток организм получает максимум пользы: улучшается кровообращение, раскрываются поры и через кожу выводятся вредные вещества.

Длительное нахождение в воде лишает кожу защиты и делает ее раздраженной. После погружения тела в ванну вода должна доходить до сердца, но никак не выше. Как мы уже говорили, сердечно-сосудистая система такую процедуру не жалует.

Ванна, полная пены

Большинство средств для ванн содержат содиум лаурет сульфат — SLS и SLES. Этот компонент обладает пенообразующим эффектом. Однако слишком обильная пена вызывает аллергические реакции и разрушает волосяные луковицы.

Содержащиеся в пене отдушки тоже могут оказаться высокоаллергенными. Замените их на натуральные ароматизаторы — эфирные масла, отвары трав.

Неправильные полотенца

После ванны кожа становится чувствительной, и любое небрежное прикосновение может причинить вред. Поэтому полотенца должны быть максимально мягкими. Вытираться следует аккуратно, промакивающими движениями.