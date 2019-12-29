Вс, 29.12.2019

Рулет из лаваша с крабовыми палочками, сыром и огурцами

Сырная закуска на чипсах. Фото иллюстративное.

ФОТО: Скриншот сайта

Рулет из лаваша – это простая и быстрая в приготовлении закуска, которую сможет сделать любая хозяйка. В нашем рецепте лаваш начиняется сыром, огурцами, крабовыми палочками и зеленью, пишет Сегодня.

Такое блюдо можно подавать на завтрак или в качестве холодной закуски на праздничный стол.

Время приготовления:

  • 20 минут

Калорийность:

  • 204 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Лист тонкого лаваша.
  • Один свежий огурец.
  • Крабовые палочки – 100 г
  • Сыр – 50 г
  • Сыр плавленый – три ст. л.
  • Петрушка или укроп (зелень) – один пучок.

Способ приготовления:

  1. Лаваш смазать плавленым сыром.
  2. Добавить измельченный огурец, мелко нарезанные крабовые палочки и тертый сыр.
  3. Посыпать мелко нарезанной зеленью. Свернуть рулетом и оставить на десять минут.
  4. Нарезать кусочками и выложить на блюдо.
  5. В начинку можно добавить вареное яйцо и консервированную кукурузу.
НАВЕРХ