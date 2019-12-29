Рулет из лаваша с крабовыми палочками, сыром и огурцами

Рулет из лаваша – это простая и быстрая в приготовлении закуска, которую сможет сделать любая хозяйка. В нашем рецепте лаваш начиняется сыром, огурцами, крабовыми палочками и зеленью, пишет Сегодня.
Такое блюдо можно подавать на завтрак или в качестве холодной закуски на праздничный стол.
Время приготовления:
- 20 минут
Калорийность:
- 204 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Лист тонкого лаваша.
- Один свежий огурец.
- Крабовые палочки – 100 г
- Сыр – 50 г
- Сыр плавленый – три ст. л.
- Петрушка или укроп (зелень) – один пучок.
Способ приготовления:
- Лаваш смазать плавленым сыром.
- Добавить измельченный огурец, мелко нарезанные крабовые палочки и тертый сыр.
- Посыпать мелко нарезанной зеленью. Свернуть рулетом и оставить на десять минут.
- Нарезать кусочками и выложить на блюдо.
- В начинку можно добавить вареное яйцо и консервированную кукурузу.