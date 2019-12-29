Как носить шпильки без ущерба здоровью: 9 советов врача

Бытует мнение, что высокий каблук наносит непоправимый вред здоровью. Об этом говорят на каждом углу, после такого не возникает сомнения в правдивости утверждения. Однако сегодня мы развеем миф о том, что шпилька — это опасно для спины и стоп. Спойлер: носить туфли на каблуке нужно, и желательно это делать каждый день, передает Cosmo.
Совет № 1
Каблуки не уменьшают амортизации, что является большим плюсом, поэтому от них не стоит отказываться. Но если ты будешь целыми днями ходить только на высоких каблуках, то у тебя может появиться множество других заболеваний (косточка, сколиоз), кроме плоскостопия! Высота каблука должна составлять до 7 см. Все, что выше, провоцирует рост косточки и другие заболевания.
Совет № 2
Теперь поговорим о кроссовках. Давай сразу определим, что это будут хорошие беговые кроссовки, где пятка выше носка, то есть у них есть необходимая амортизация. Остальные кроссовки относим к плоской обуви и про них лучше забыть. Итак, в такой обуви действительно удобно ходить и бегать по городу целый день. Но! При постоянном ношении кроссовок атрофируются глубокие мышцы стопы. Беговые кроссовки сконструированы таким образом, чтобы снимать большую нагрузку при занятиях спортом, поэтому даже в обычной жизни стоит носить спортивные кроссовки, в которых пятка выше носка.
Совет № 3
Для того чтобы стопы, а соответственно спина, были здоровы, нужно в день чередовать как минимум три высоты каблука. Утром ты едешь на работу в сапожках на удобном каблучке. В офисе переобуваешься в любимые красивые туфли на шпильке. Вечером идешь на фитнес, надев кроссовки. Так в течение дня ты меняешь нагрузку на разные группы мышц. Стопа здорова, спина счастлива.
Совет № 4
Прежде чем купить новую пару, следует провести несколько тестов.
Всегда надевай обувь и на левую, и правую ногу. Недостаточно постоять, обязательно нужно пройтись.
Послушай, как откликается твое тело на движение в этой обуви. Как чувствуют себя поясница, шея, голеностоп. Для сравнения вспомни ощущения, когда ты босиком. Если появляется дискомфорт, то снимай немедленно и ищи другую пару.
Сделай несколько приседаний, как будто ты что-то хочешь поднять с пола. Ничто не должно мешать это сделать.
Повращай таз влево-вправо, сделай скручивание. Неприятных ощущений нет — следующий тест.
Встань на одну ногу. Голеностоп не должен раскачиваться, скручиваться и прочее.
Если ты выбираешь кроссовки, то они должны быть свободными, не жать. Именно поэтому размерный ряд качественных кроссовок идет с шагом в полразмера. Еще важно, чтобы подошва кроссовок была достаточно гибкой. Смело скучивай кроссовки перед примеркой.
Совет № 5
Для здоровья стоп и спины нужно каждый день ходить босиком по земле или песку. Неровная поверхность земли обеспечивает работу глубоких мышц стопы. Конечно, в условиях города и нашего климата следовать этому правилу почти невозможно. И здесь есть выход — ходить босиком дома. Не в тапочках, а босиком — это важно. Домашняя обувь тоже фиксирует ногу и напрягает мышцы пальцев, «чтобы тапочек не слетел». Внимательно к этому совету нужно отнестись людям с сахарным диабетом — могут быть противопоказания.
Совет № 6
Не спеши в супермаркет за ортопедическими стельками, так как их следует покупать только по назначению специалиста. Стельки используются в неудобной обуви или если ты планируешь долгое время провести на ногах в одной паре. Они поддерживают стопу, частично снимая нагрузку, а мышцы, как ты помнишь, должны работать.
Совет № 7
Частое заблуждение покупателей - якобы при ходьбе в обуви с разделителями для стоп косточка будет уменьшаться или, по крайней мере, перестанет расти. Но в них нельзя ходить ни в коем случае. При ходьбе в таких разделителях, стопа деформируется еще больше. Они предназначены только для использования во время отдыха, например можно надеть их на ночь.
Совет № 8
Старайся регулярно делать гимнастику для стоп. Самые простые упражнения: поднимай мелкие предметы, прокатывай массажный мячик между стоп, подвигай стопой вперед-назад, сокращая пальцы. И когда находишься на пляже, то, конечно, зарывайся пальчиками в песок.
Совет № 9
О пользе аппликаторов Кузнецова или Ляпко говорят много. И их популярность оправдана. Их используют при мышечных болях всего тела. Особенно полезно на таких ковриках стоять и/или переступать по ним. Ощущения, конечно, необычные, но очень полезные. Для начала достаточно двух минут, а затем надо постепенно увеличивать время до десяти минут. Кровь моментально приливает к тканям, обеспечивается расслабляющий эффект.
Если ты будешь следовать этим простым правилам, то сможешь позволить себе носить туфли на высоком каблуке без угрызений совести и вреда для здоровья.