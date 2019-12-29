Как носить шпильки без ущерба здоровью: 9 советов врача

Совет № 1

Каблуки не уменьшают амортизации, что является большим плюсом, поэтому от них не стоит отказываться. Но если ты будешь целыми днями ходить только на высоких каблуках, то у тебя может появиться множество других заболеваний (косточка, сколиоз), кроме плоскостопия! Высота каблука должна составлять до 7 см. Все, что выше, провоцирует рост косточки и другие заболевания.

Совет № 2

Теперь поговорим о кроссовках. Давай сразу определим, что это будут хорошие беговые кроссовки, где пятка выше носка, то есть у них есть необходимая амортизация. Остальные кроссовки относим к плоской обуви и про них лучше забыть. Итак, в такой обуви действительно удобно ходить и бегать по городу целый день. Но! При постоянном ношении кроссовок атрофируются глубокие мышцы стопы. Беговые кроссовки сконструированы таким образом, чтобы снимать большую нагрузку при занятиях спортом, поэтому даже в обычной жизни стоит носить спортивные кроссовки, в которых пятка выше носка.

Совет № 3

Для того чтобы стопы, а соответственно спина, были здоровы, нужно в день чередовать как минимум три высоты каблука. Утром ты едешь на работу в сапожках на удобном каблучке. В офисе переобуваешься в любимые красивые туфли на шпильке. Вечером идешь на фитнес, надев кроссовки. Так в течение дня ты меняешь нагрузку на разные группы мышц. Стопа здорова, спина счастлива.

Совет № 4

Прежде чем купить новую пару, следует провести несколько тестов.

Всегда надевай обувь и на левую, и правую ногу. Недостаточно постоять, обязательно нужно пройтись.

Послушай, как откликается твое тело на движение в этой обуви. Как чувствуют себя поясница, шея, голеностоп. Для сравнения вспомни ощущения, когда ты босиком. Если появляется дискомфорт, то снимай немедленно и ищи другую пару.

Сделай несколько приседаний, как будто ты что-то хочешь поднять с пола. Ничто не должно мешать это сделать.

Повращай таз влево-вправо, сделай скручивание. Неприятных ощущений нет — следующий тест.

Встань на одну ногу. Голеностоп не должен раскачиваться, скручиваться и прочее.

Если ты выбираешь кроссовки, то они должны быть свободными, не жать. Именно поэтому размерный ряд качественных кроссовок идет с шагом в полразмера. Еще важно, чтобы подошва кроссовок была достаточно гибкой. Смело скучивай кроссовки перед примеркой.

Совет № 5