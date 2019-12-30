Новый возлюбленный Кети Топурии прокомментировал слухи о ее беременности

Не так давно Кети Топурия рассекретила новый роман, подтвердив, что сейчас встречается с бизнесменом Львом Деньговым. Теперь же в сети появились слухи, что артистка беременна! Причиной для таких слухов стали наряды Кети, которые она выбирает для выходов на сцену. Так, в последнее время певица предпочитает платья свободного кроя – словно пытаясь скрыть изменившуюся фигуру. На все вопросы журналистов Кети отвечает молчанием, а вот ее возлюбленный дал короткий комментарий. Так, Лев отметил, что сейчас они живут вместе: