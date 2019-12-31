Праздник с последствиями. Какие блюда могут подорвать здоровье

Новогодний стол — это не только роскошь и изобилие, но и возможность получить пищевое отравление. Во-первых, дело в переедании. А во-вторых, в тех блюдах, которыми мы наполняем наши праздничные животы, пишет Лайф.
Многие из них привычны с детства, однако, по мнению диетологов, они очень опасны. И если не хотите после новогодних выходных лечить желудок, лучше отказаться от них. Запомните пятёрку продуктов, которым не место в вашей тарелке.
Мясо по-французски
Французы не знают о нём. А если узнают — вздрогнут: свинина, майонез, картошка. Сильнее по печени ударит лишь Рокки Бальбоа.
Газированная вода и коктейли с ней
Там много сахара. И спорный консервант — аспартам (E951). Углекислый газ — яд для желудка. Добавь алкоголь, и привет, панкреатит.
Магазинный салат
Новогодние сельдь под шубой и оливье подарят вам изжогу и жир на талии. В составе наверняка продукты с истёкшим сроком годности.
Торты и пирожные с кремом
В составе сладостей — пальмовое масло. Даже в холодильнике крем хранится 18 часов. Ну и, привет, лишние калории и жир на талии.
Копчёности, маринованные овощи, грибочки
Маринованный огурец в разы опаснее обычного солёного. Копчёное мясо вредит печени. Ну а водка + грибы = интоксикация организма.