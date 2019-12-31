Праздник с последствиями. Какие блюда могут подорвать здоровье

Многие из них привычны с детства, однако, по мнению диетологов, они очень опасны. И если не хотите после новогодних выходных лечить желудок, лучше отказаться от них. Запомните пятёрку продуктов, которым не место в вашей тарелке.

Мясо по-французски

Французы не знают о нём. А если узнают — вздрогнут: свинина, майонез, картошка. Сильнее по печени ударит лишь Рокки Бальбоа.

Газированная вода и коктейли с ней

Там много сахара. И спорный консервант — аспартам (E951). Углекислый газ — яд для желудка. Добавь алкоголь, и привет, панкреатит.

Магазинный салат

Новогодние сельдь под шубой и оливье подарят вам изжогу и жир на талии. В составе наверняка продукты с истёкшим сроком годности.

Торты и пирожные с кремом

В составе сладостей — пальмовое масло. Даже в холодильнике крем хранится 18 часов. Ну и, привет, лишние калории и жир на талии.

Копчёности, маринованные овощи, грибочки