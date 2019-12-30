Секреты макияжа ⟩ Как правильно нанести тональный крем

Как подобрать тональный крем?

Тональная основа подбирается в зависимости от типа вашей кожи: сухая, чувствительная, нормальная, комбинированная или жирная.

«У меня кожа склонная к жирности, поэтому я возьму тон средней плотности» — привела пример Мадлена.

Чтобы подобрать подходящий оттенок, нанесите немного тонального крема на зону подбородка. Обратите внимание, чтобы цвет не отличался от цвета шеи, иначе при нанесении возникнет эффект маски.

Для зоны вокруг глаз следует приобрести тональный крем-флюид. Его основой является вода и он менее плотный, чем базовый тон. Обычно он продается с дозатором или пипеткой. Флюид не забивается в поры и без следов впечатывается в кожу.

Как нанести тональный крем?

После того как вы подготовили кожу для нанесения тонального крема, выдавите его на руку и по желанию смешайте с сывороткой, чтобы тон наносился легче и дополнительно увлажнял кожу. Тональный крем следует наносить двумя кистями из таклона — искусственного ворса, максимально приближенного к натуральному по текстуре. Но можно и бьюти-блендером — специальный спонж для нанесения тона, консилера, корректора и других кремовых продуктов.

«Не забываем наносить на уши, чтобы цвет не отличался. И обязательно добавляем тональную основу на шею» — напомнила визажист.