Формы тела хранят информацию о психологических травмах

Мы привыкли смотреть на свою фигуру с точки зрения того, где надо сбросить вес, где подтянуть мышцы, а где нарастить формы. А знаете ли вы, что ваша фигура рассказывает о том, какой вы человек, чего хотите, от чего страдаете, чего боитесь? Тело может рассказать не только о том, какой образ жизни вы ведете и какой диеты придерживаетесь, пишет econet.ru.