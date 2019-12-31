Формы тела хранят информацию о психологических травмах

Мы привыкли смотреть на свою фигуру с точки зрения того, где надо сбросить вес, где подтянуть мышцы, а где нарастить формы. А знаете ли вы, что ваша фигура рассказывает о том, какой вы человек, чего хотите, от чего страдаете, чего боитесь? Тело может рассказать не только о том, какой образ жизни вы ведете и какой диеты придерживаетесь, пишет econet.ru.
Тип «худышки»
Завидуете анорексичным моделям, которые весят меньше 50 кг и у которых буквально косточки просвечивают? Не стоит! Такое телосложение показатель травмы «отвергнутого».
Травма «отвергнутого» характеризуется очень хрупким, болезненно-худым телом. Такой человек легко может показаться со стороны невидимкой и вообще умеет «сливаться с фоном». Отвергнутые категорически не хотят оказаться в центре всеобщего внимания.
Травма отвергнутого типична для нежеланных детей. Например, когда мать страстно мечтала о сыне, а родилась дочь. Или когда отец вовсе не готов был иметь детей и сын стал для него скорее обузой, чем долгожданным подарком. Отвергнутые люди все время чувствуют себя лишними. Не верят в свое право на существование. Очень боятся запаниковать и не справиться с собственным страхом. Замкнуты, тяжело раскрываются и общаются в основном с людьми, которых давно знают.
Тип «хрупкое существо»
Наверняка вы замечали, как много девушек испытывают проблемы с осанкой. Не смотря на достижения современной медицины, не так-то многим удается избавиться от сутулости и привести свое тело в тонус. А все потому, что сутулые плечи и слабое, словно провисающее тело — указывает на внутреннюю травму «покинутого».
Такую девушку не раз бросали люди, причем, преимущественно мужского пола. Начиная с отца, который либо ушел из семьи, либо просто однажды в важный для девочки момент не оказался рядом, и заканчивая ухажерами, которые частенько оставляют эту даму либо ради других дам, либо ради своей работы/развлечений/друзей/родных и т.д.
Люди с травмой покинутого обожают привлекать к себе всеобщее внимание. Именно этот психотип чаще всего делает карьеру в политике, шоу-бизнесе и т.д. Покинутые больше всего боятся одиночества. Вот почему они стараются окружать себя толпами людей.
А самых любимых и близких обычно удерживают рядом с собой, впадая от них в зависимость. «Я без тебя жить не могу», «Если ты меня бросишь, я покончу с собой», «Мне так плохо, как ты можешь отворачиваться от меня в трудный момент?» — вот типичные способы покинутого удержать любимого рядом.
Тип «сдобная пышка»
Полные женщины, чья фигура напоминает наливное яблоко, страдают от травмы «униженного». В детстве их неоднократно унижали, в том числе и публично, например, называя «грязнулей» или «неряшливой свиньей».
Вырастая, такие женщины становились мучительно стыдливыми. Обладая поистине материнской добротой, заботливостью, чуткостью, дамы такого типа всегда стараются взять под свое крылышко всех знакомых. И нередко берут на себя чужие проблемы.
Люди с травмой униженного стесняются своих потребностей и считают, что баловать себя — страшный эгоизм и вопиющее неприличие. Но все же тело требует какого-то поощрения за тяжкие труды. Вот почему такие женщины постоянно заедают сладким и не только свои потребности, особенно сексуальные.
Тип «висит груша, нельзя скушать»
Есть женщины с необычайно-чувственной фигурой. У них легкий верх - аккуратная, небольшая грудь, худенькие плечи и пышный низ - широкие бедра, намечающийся животик, выразительные ягодицы. Этим женщинам присуща травма «преданного». Их основная проблема в том, что люди, в особенности мужского пола - не оправдывают их ожиданий.
В итоге такие женщины с трудом доверяют другим людям, так как все вокруг кажутся им предателями. Такие женщины очень хотят быть надежными и обязательными, но на деле удается им это с большим трудом. Они прекрасные манипуляторы и ловко умеют управлять другими людьми. Однако, из-за нехватки доверия, их чрезмерный контроль доходит до абсурда и может приносить немало волнений и им самим и окружающим людям.
Тип «само совершенство»
Девушки с безупречно-пропорциональным телом и идеальной фигурой страдают от травмы несправедливости. В детстве родители не оценили какие-то их заслуги по достоинству или, напротив, обвинили их в чем-то зря. С тех пор несправедливость стала основной проблемой таких девушек. Они стремятся к перфекционизму во всем, так как не хотят быть уязвимыми и дать другим повод «подкопаться».
Со стороны они могут выглядеть «снежными королевами», холодными и равнодушными. Но на самом деле они просто привыкли постоянно «держать лицо». Им страшно показать свою уязвимость. Но при этом, если другие люди обойдутся с «несправедливо обвиненными» холодно, то этим страшно ранят и обидят их.
Это слишком общие подмеченные образы и не всегда совпадают, а бывает, что у некоторых людей тело указывает на наличие сразу нескольких травм. Какой типа фигуры доминирует, такая эмоциональная травма и преобладает. Впрочем, путь к исцелению — полное приятие себя со всеми своими достоинствами, особенностями и даже недостатками.