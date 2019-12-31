Пять важных вопросов, которые нужно задать партнеру, прежде чем решить жить вместе

Когда вы начинаете жить вместе, личные границы каждого меняются. Ведь теперь вас двое, а значит, нужно учитывать привычки друг друга. «Лиза» рассказывает, о чем стоит договориться заранее, чтобы избежать резкого перехода от «до» к «после».
Для кого-то просто способ сэкономить на аренде (если это так, надеемся, это не единственная причина).
Важно убедиться, не вводите ли вы друг друга в заблуждение. Если перспектива серьезных отношений не пугает обоих — замечательно. Но если совместную жизнь вы рассматриваете только как «пробную версию» — подумайте еще раз, действительно ли вам это нужно?
Мы — команда или каждый сам за себя?
Вспомни, с какими трудностями вы сталкивались и как их решали. Вместе или раздельно? Когда, например, в 3 часа ночи он вынужден был поехать к ветеринару, поехала ли ты с ним? Или, когда твоя машина застряла в снегу, пришел ли он на помощь?
Если раньше ты могла демонстративно хлопнуть дверью и уйти, то теперь у тебя не будет такой возможности. Как минимум, идти будет некуда.
Кто за что заплатит?
Финансовый вопрос — еще одно испытание для пары. Немногие люди могут открыто обсуждать тему денег с близким человеком. Если раньше этот вопрос решался мужчиной, теперь же у вас общий бюджет, поэтому нужно заранее обсудить, как уберечь его от форс-мажоров.
- А ты готовить-то умеешь? Борщ там, пельмени?
- А ты зарабатывать-то умеешь? Доллары там, евро?
Спроси партнера, как он видит решение финансового вопроса в ваше паре, кто распоряжается деньгами, кто платит по счетам.
Кто моет полы, а кто посуду?
Бытовые вопросы — одна из главных причин семейных ссор. Хорошо — если вы понимаете, что у каждого свое представление о том «как правильно». Еще лучше, если можете найти золотую середину между тем, как эту ситуацию видишь ты и он. Для этого, хорошо бы заранее распределить обязанности. Для начала выясните, какие обязанности каждому из вас проще выполнять.
Кто-то ненавидит возиться с грязной посудой, но зато спокойно может заняться глажкой.
Кто-то терпеть не может мыть полы, но с удовольствием может приготовить ужин.
Пока вы делите нагрузку, переживать, скорее всего, будет не о чем.
Самое главное изменение, которое произойдет, когда вы окажетесь вместе в одной квартире — это отсутствие личного пространства. Но ты заметишь это не сразу. Ведь пока тебе еще хочется быть вместе 24/7 (и даже больше). И только после нескольких месяцев ты начнешь чувствовать острую нехватку приватности. В этот момент важно понять, что это естественное и необходимое желание, которое важно и нужно реализовывать.