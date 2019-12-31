Вт, 31.12.2019

Пять важных вопросов, которые нужно задать партнеру, прежде чем решить жить вместе

Пара. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Когда вы начинаете жить вместе, личные границы каждого меняются. Ведь теперь вас двое, а значит, нужно учитывать привычки друг друга. «Лиза» рассказывает, о чем стоит договориться заранее, чтобы избежать резкого перехода от «до» к «после».

 

Что это значит для тебя?
Этот вопрос может показаться немного странным для тех, кто уже принял решение жить вместе. Но нужно понять, одинаковы ли ваши мотивы. Для каждого из партнеров совместная жизнь может означать что-то свое.
 
Для кого-то это важная ступень в отношениях. 

Для кого-то просто способ сэкономить на аренде (если это так, надеемся, это не единственная причина).

Важно убедиться, не вводите ли вы друг друга в заблуждение. Если перспектива серьезных отношений не пугает обоих — замечательно. Но если совместную жизнь вы рассматриваете только как «пробную версию» — подумайте еще раз, действительно ли вам это нужно?

Мы — команда или каждый сам за себя?

Вспомни, с какими трудностями вы сталкивались и как их решали. Вместе или раздельно? Когда, например, в 3 часа ночи он вынужден был поехать к ветеринару, поехала ли ты с ним? Или, когда твоя машина застряла в снегу, пришел ли он на помощь? То, как вы «переживаете» конфликты, сказывается и на отношениях.

Если раньше ты могла демонстративно хлопнуть дверью и уйти, то теперь у тебя не будет такой возможности. Как минимум, идти будет некуда. Вот почему важно убедиться, что вы — хорошая команда, которая не распадется при первых же сложностях (в том числе и серьезных). Ведь только у пар, которые подойдут к решению этой проблемы совместно, есть шанс остаться вместе.

Кто за что заплатит?

Финансовый вопрос — еще одно испытание для пары. Немногие люди могут открыто обсуждать тему денег с близким человеком. Если раньше этот вопрос решался мужчиной, теперь же у вас общий бюджет, поэтому нужно заранее обсудить, как уберечь его от форс-мажоров.

- А ты готовить-то умеешь? Борщ там, пельмени?

- А ты зарабатывать-то умеешь? Доллары там, евро?

Спроси партнера, как он видит решение финансового вопроса в ваше паре, кто распоряжается деньгами, кто платит по счетам. Еще один важный вопрос — есть ли у одного из вас долги, кредиты и другие финансовые обязательства. Важно подумать об этом заранее: до того, как в «игру» вступят такие крупные активы, как совместная недвижимость.

Кто моет полы, а кто посуду?

Бытовые вопросы — одна из главных причин семейных ссор. Хорошо — если вы понимаете, что у каждого свое представление о том «как правильно». Еще лучше, если можете найти золотую середину между тем, как эту ситуацию видишь ты и он. Для этого, хорошо бы заранее распределить обязанности. Для начала выясните, какие обязанности каждому из вас проще выполнять.

Кто-то ненавидит возиться с грязной посудой, но зато спокойно может заняться глажкой.

Кто-то терпеть не может мыть полы, но с удовольствием может приготовить ужин.

Пока вы делите нагрузку, переживать, скорее всего, будет не о чем.

Останется ли личное пространство?

Самое главное изменение, которое произойдет, когда вы окажетесь вместе в одной квартире — это отсутствие личного пространства. Но ты заметишь это не сразу. Ведь пока тебе еще хочется быть вместе 24/7 (и даже больше). И только после нескольких месяцев ты начнешь чувствовать острую нехватку приватности. В этот момент важно понять, что это естественное и необходимое желание, которое важно и нужно реализовывать.

Узнай, как он любит проводить свободное время, что обычно делает по вечерам. Возможно, вы говорили об этом тысячу раз, но попроси рассказать его какие-то, оставшиеся без внимания, особенности. Может, он не представляет себе выходных без своих друзей, а ты терпеть не можешь шумные компании. Если у вас есть возможность поделить комнаты в квартире, то это решит проблему. Но если такой возможности нет, решение можно найти за пределами дома. Фитнес, кружки, творческие пространства — поверь, иногда стоит проводить время раздельно. Ведь ты наверняка замечала, что, если не видеться дольше обычного, чувства словно загораются вновь. Закон притяжения снова вступает в игру. Чем не приятный бонус?

 
 
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