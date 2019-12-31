Пять важных вопросов, которые нужно задать партнеру, прежде чем решить жить вместе

Для кого-то это важная ступень в отношениях.

Для кого-то просто способ сэкономить на аренде (если это так, надеемся, это не единственная причина).

Важно убедиться, не вводите ли вы друг друга в заблуждение. Если перспектива серьезных отношений не пугает обоих — замечательно. Но если совместную жизнь вы рассматриваете только как «пробную версию» — подумайте еще раз, действительно ли вам это нужно?

Мы — команда или каждый сам за себя?