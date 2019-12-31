Регина Тодоренко смогла похудеть на 18 килограммов

В конце декабря многие знаменитости подводят своеобразные итоги и вспоминают все значимые события уходящего года, пишет Экспресс газета.
Регина Тодоренко не стала исключением, тем более этот год действительно стал для нее очень значимым. Напомним, что в конце 2018-го Регина и ее супруг Влад Топалов впервые стали родителями. В этом году Тодоренко успешно совмещала материнство и карьеру, много работала и сняла продолжение своего шоу.
29-летняя Тодоренко призналась, что действительно гордится своими достижениями. Также телеведущая отметила, что похудела после родов на 18 килограммов. Правда, под конец года она вновь прибавила в весе, но Регина собирается и дальше совершенствовать свою фигуру.
Я похудела на 18 кг и снова поправилась на 5, отрастила огромный зад, выпустила 2 сезона шоу «Пятница с Региной», решила купить франшизу очень крутого центра, уже отсняла на Бали новый образовательный проект для ещё одного YouTube-канала, побывала в списке Forbes, разработала вместе с креативной командой стилистов спецбоксы красоты для каждой девушки, получила ТЭФИ, стала женщиной года по версии Glamour,
– рассказала поклонникам Регина в своем микроблоге.