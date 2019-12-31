Регина Тодоренко смогла похудеть на 18 килограммов

Регина Тодоренко не стала исключением, тем более этот год действительно стал для нее очень значимым. Напомним, что в конце 2018-го Регина и ее супруг Влад Топалов впервые стали родителями. В этом году Тодоренко успешно совмещала материнство и карьеру, много работала и сняла продолжение своего шоу.