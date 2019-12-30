ТОП-5 рецептов: быстрые закуски на Новый год

Канапе из огурцов с авокадо и лососем

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Тапенада из маслин

Время приготовления:

Ингредиенты:

Способ приготовления:

Совет: Тапенаду подают в холодном виде – к запеченной рыбе или курице, к креветкам, нарезанным овощам. Пасту из оливок можно намазывать на багет, хлебцы или крекеры.