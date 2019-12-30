Пн, 30.12.2019

ТОП-5 рецептов: быстрые закуски на Новый год

Канапе из огурцов.

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Холодные закуски – важный пункт новогоднего меню. Они разогревают аппетит перед подачей основных блюд, украшают стол и создают атмосферу праздника, пишет Segodnya.

Канапе из огурцов с авокадо и лососем

Канапе из огурцов.

ФОТО: Shutterstock

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • Средний огурец
  • Большое авокадо, очищенное и без косточки
  • 1/2 ст.л. сока лайма
  • 170 г копченого лосося
  • Зеленый лук – для подачи
  • Черный перец – для подачи

Способ приготовления:

  1. Нарежьте огурец толщиной около 5 мм и положите на тарелку.
  2. Добавьте авокадо и сок лайма в миску и разомните вилкой в пюре.
  3. Намажьте ломтики огурца кремом из авокадо, а затем положите сверху тонкие кусочки копченого лосося.
  4. Украсьте каждый кусочек мелко нарезанным зеленым луком и черным перцем. Подавайте немедленно.

Тапенада из маслин

Тапенада из маслин.

ФОТО: Shutterstock

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • Маслины с косточками – 400 г
  • Оливковое масло – 100 мл
  • Каперсы – 100 г
  • Филе анчоусов – 70 г
  • Чеснок – два зубчика
  • Черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Маслины достать из рассола и очистить их от косточек. Сложить подготовленные маслины в чашу блендера.⠀
  2. Каперсы тоже достать из банки, обмакнуть от рассола салфетками и отправить к маслинам.⠀
  3. Также в чашу блендера сложить очищенный чеснок, филе анчоусов и измельчить до однородности. Смесь должна быть похожа на пасту.
  4. Не выключая блендер, добавить к пасте оливковое масло и черный молотый перец.
  5. Переложить получившуюся кремообразную пасту в миску, накрыть пищевой пленкой и отправить в холодильник примерно на несколько часов. От этого блюдо станет еще вкуснее.

Совет: Тапенаду подают в холодном виде – к запеченной рыбе или курице, к креветкам, нарезанным овощам. Пасту из оливок можно намазывать на багет, хлебцы или крекеры.

Паштет из копченой скумбрии

Паштет из копченой скумбрии.

ФОТО: Shutterstock

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • Рыба скумбрия копченая – 250 г
  • Сыр сливочный – 200 г
  • Лимон (сок) – одна ч.л.
  • Лимон (цедра) – одна ст.л.
  • Хрен – одна ст.л.
  • Зелень рубленая – две ст.л.
  • Хлеб – для подачи

Способ приготовления:

  1. Скумбрию очистите, удалите кости, нарежьте, сложите в чашу блендера.
  2. Добавьте сливочный сыр, лимонный сок, цедру, хрен, измельчите.
  3. Посыпьте нашинкованной зеленью, подавайте с багетом.

Сырные шарики с крабовыми палочками

Крабовые палочки.

ФОТО: Shutterstock

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • Крабовые палочки – 100 г
  • Сыр – 50 г
  • Яйца – три шт.
  • Зубчик чеснока 
  • Майонез – две ст. л.
  • Зелень – по вкусу
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Яйца отварить вкрутую, остудить и очистить.
  2. Сыр натереть на мелкой терке в миску.
  3. Добавить тертые крабовые палочки и пропущенный через пресс чеснок.
  4. Добавить тертые яйца и майонез. Посолить по вкусу. Хорошо перемешать.
  5. Руками скатать небольшие порционные шарики и выложить на блюдо.
  6. По желанию украсить зеленью и подавать к столу.

Фаршированные яйца «Мышки»

Вареные яйца.

ФОТО: Shutterstock

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • Яйца – шесть шт.
  • Майонез – две ст.л.
  • Горчица – одна ч.л.
  • Соль, перец – по вкусу
  • Молотая паприка – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Осторожно опустить куриные яйца в большую кастрюлю с кипящей водой. Варить на медленном огне в течение десять минут.
  2. Слить жидкость и залить яйца холодной водой. Дать остыть. Очистить и разрезать вдоль пополам.
  3. Вынуть яичные желтки и поместить их в миску с майонезом и горчицей; добавить немного соли и перца.
  4. Размять до получения однородной пасты, а затем начинить этой смесью яичные белки.
  5. Сделать «ушки» из яичного белка, «глаза» – из горошин черного перца, «нос» – из красного перца, а «усы» – из волокон сыра «косичка».
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