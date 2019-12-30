ТОП-5 рецептов: быстрые закуски на Новый год

Холодные закуски – важный пункт новогоднего меню. Они разогревают аппетит перед подачей основных блюд, украшают стол и создают атмосферу праздника, пишет Segodnya.
Канапе из огурцов с авокадо и лососем
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- Средний огурец
- Большое авокадо, очищенное и без косточки
- 1/2 ст.л. сока лайма
- 170 г копченого лосося
- Зеленый лук – для подачи
- Черный перец – для подачи
Способ приготовления:
- Нарежьте огурец толщиной около 5 мм и положите на тарелку.
- Добавьте авокадо и сок лайма в миску и разомните вилкой в пюре.
- Намажьте ломтики огурца кремом из авокадо, а затем положите сверху тонкие кусочки копченого лосося.
- Украсьте каждый кусочек мелко нарезанным зеленым луком и черным перцем. Подавайте немедленно.
Тапенада из маслин
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- Маслины с косточками – 400 г
- Оливковое масло – 100 мл
- Каперсы – 100 г
- Филе анчоусов – 70 г
- Чеснок – два зубчика
- Черный молотый перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Маслины достать из рассола и очистить их от косточек. Сложить подготовленные маслины в чашу блендера.⠀
- Каперсы тоже достать из банки, обмакнуть от рассола салфетками и отправить к маслинам.⠀
- Также в чашу блендера сложить очищенный чеснок, филе анчоусов и измельчить до однородности. Смесь должна быть похожа на пасту.
- Не выключая блендер, добавить к пасте оливковое масло и черный молотый перец.
- Переложить получившуюся кремообразную пасту в миску, накрыть пищевой пленкой и отправить в холодильник примерно на несколько часов. От этого блюдо станет еще вкуснее.
Совет: Тапенаду подают в холодном виде – к запеченной рыбе или курице, к креветкам, нарезанным овощам. Пасту из оливок можно намазывать на багет, хлебцы или крекеры.
Паштет из копченой скумбрии
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- Рыба скумбрия копченая – 250 г
- Сыр сливочный – 200 г
- Лимон (сок) – одна ч.л.
- Лимон (цедра) – одна ст.л.
- Хрен – одна ст.л.
- Зелень рубленая – две ст.л.
- Хлеб – для подачи
Способ приготовления:
- Скумбрию очистите, удалите кости, нарежьте, сложите в чашу блендера.
- Добавьте сливочный сыр, лимонный сок, цедру, хрен, измельчите.
- Посыпьте нашинкованной зеленью, подавайте с багетом.
Сырные шарики с крабовыми палочками
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- Крабовые палочки – 100 г
- Сыр – 50 г
- Яйца – три шт.
- Зубчик чеснока
- Майонез – две ст. л.
- Зелень – по вкусу
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Яйца отварить вкрутую, остудить и очистить.
- Сыр натереть на мелкой терке в миску.
- Добавить тертые крабовые палочки и пропущенный через пресс чеснок.
- Добавить тертые яйца и майонез. Посолить по вкусу. Хорошо перемешать.
- Руками скатать небольшие порционные шарики и выложить на блюдо.
- По желанию украсить зеленью и подавать к столу.
Фаршированные яйца «Мышки»
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- Яйца – шесть шт.
- Майонез – две ст.л.
- Горчица – одна ч.л.
- Соль, перец – по вкусу
- Молотая паприка – по вкусу
Способ приготовления:
- Осторожно опустить куриные яйца в большую кастрюлю с кипящей водой. Варить на медленном огне в течение десять минут.
- Слить жидкость и залить яйца холодной водой. Дать остыть. Очистить и разрезать вдоль пополам.
- Вынуть яичные желтки и поместить их в миску с майонезом и горчицей; добавить немного соли и перца.
- Размять до получения однородной пасты, а затем начинить этой смесью яичные белки.
- Сделать «ушки» из яичного белка, «глаза» – из горошин черного перца, «нос» – из красного перца, а «усы» – из волокон сыра «косичка».